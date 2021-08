Une fuite massive de Google Pixel 5a révèle la date de lancement et les spécifications

Google a présenté sa toute nouvelle gamme Pixel 6 alimentée par le chipset Google Tensor interne via une série de tweets. Non seulement la société a partagé un aperçu de la prochaine gamme de produits phares, notamment le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais a également supprimé la portée de toutes les spéculations sur les spécifications et la conception.

Cependant, ce dont Google n’a pas parlé, c’est d’un autre téléphone Pixel que beaucoup de gens attendent, légèrement plus abordable et celui qui se vend sur plus de marchés que la gamme phare – le Pixel 5A.

Selon Jon Prosser de FPT, qui a d’ailleurs été le premier à révéler le design de la gamme Pixel 6 il y a quelques mois, le Pixel 5a abordable devrait être lancé ce mois-ci le 26 août. Il dit que le téléphone sera « seulement être disponible à l’achat en ligne ou physiquement disponible dans les Google Stores.”

Selon un dirigeant de Google il y a quelque temps, les marchés émergents comme l’Inde devaient se concentrer davantage et la société prévoyait d’apporter plus d’unités dans le pays, Google avait récemment déclaré que le Pixel 5a serait lancé aux États-Unis et au Japon. Bien que vous ne puissiez pas exclure un lancement indien, la pénurie mondiale actuelle de chipsets peut avoir compromis les plans de Google.

En ce qui concerne le prix du Pixel 5a, il devrait se vendre à 450 $ lors de son lancement, selon les sources de FPT.

(Crédit image: OnLeaks)

Spécifications du Pixel 5a (attendues)

Le Pixel 5a peut ressembler au Pixel 4a ou au Pixel 5 lancé l’année dernière. Cependant, le Pixel 4a est livré avec un seul capteur de caméra arrière, mais le Pixel 5a pourrait être livré avec une configuration à double caméra.

Le téléphone devrait être livré avec un écran plat de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz en standard, mais il pourrait y avoir une option pour forcer un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La taille de 6,4 pouces aidera toujours le Pixel 5a à figurer sur la liste des téléphones compacts, car la plupart des appareils se rapprochent de nos jours de la barre des 7 pouces.

Le téléphone pourrait toujours abriter la caméra selfie avant sous une découpe perforée et pourrait avoir un minimum de lunettes visibles autour de l’écran.

Sous le capot, il pourrait y avoir un chipset Snapdragon 765G alimentant le téléphone couplé à 6 Go de RAM. Le Pixel 5a pourrait être équipé du même appareil photo que le Pixel 5 de l’année dernière avec toutes les côtelettes pour lesquelles l’appareil photo Pixel est vénéré.

Cela signifie que le téléphone pourrait avoir une configuration à double caméra avec un objectif large principal de 12,2 MP et un capteur ultra-large de 16 MP avec un champ de vision de 107 degrés. Le téléphone pourrait également avoir une prise casque 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et des haut-parleurs stéréo.

