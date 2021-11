Une fuite massive de Spider-Man montre les 3 Spider-Men dans No Way Home pour la première fois

Spider-Man: No Way Home est le film MCU le plus attendu de cette année pour une raison. Ce n’est pas seulement parce que c’est un autre film de Spider-Man, et ce n’est pas à cause de l’énorme cliffhanger Far From Home qui ouvre la porte à une histoire que Sony n’a jamais racontée seule. C’est à cause de cette fuite massive de Spider-Man que nous avons dirigée toute l’année.

Le nouveau film sera un film multivers qui amènera pour la première fois les anciens acteurs de Spider-Man de Sony au MCU. Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield seront tous à l’affiche du dernier épisode de cette première trilogie MCU Spider-Man. Et les fuites d’images n’ont cessé de s’améliorer depuis août, lorsque nous avons reçu plusieurs confirmations que Maguire et Garfield sont sur la photo.

Dans cet esprit, ce n’était qu’une question de temps avant que le « coup d’argent » ne soit divulgué que les fans mourraient d’envie de voir. Nous parlons d’une scène vidéo ou d’une image fixe de l’image qui montre les trois versions de Spider-Man côte à côte, sans leurs masques. Avec un peu plus d’un mois avant la première de No Way Home, une image de Holland, Maguire et Garfield en costume de Spider-Man a finalement fuité. Inutile de dire que cela a essentiellement cassé Internet dans le processus.

L’image Maguire-Garfield fuit que Sony a confirmé

Avant de regarder les nouvelles images, rappelons-nous toutes les fuites que nous avons vues depuis la sortie de la première bande-annonce du film.

Nous avons d’abord vu une série de prétendues photos de tournage qui montraient différents angles du même plan. Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été montrés portant des costumes Spider-Man au sommet d’un échafaudage. Nous avons même eu un gros plan clair de Spider-Man de Garfield.

Nous aurions tous oublié les fuites maintenant s’il n’y avait pas eu le « correctif » inattendu de Sony pour les fuites d’images. Sony a déposé des demandes de droits d’auteur contre les photos dans le but de les faire supprimer des médias sociaux. Mais cela n’a fait que confirmer clairement que les fuites étaient authentiques.

Puis est venue la vidéo de Garfield qui nous a donné un aperçu de l’acteur dans le même costume de Spider-Man et pose comme les images divulguées. Cela nous a fait réaliser que les photos de Spider-Man divulguées que Sony avait confirmées devaient provenir de cette scène.

Ce que nous n’avons jamais eu, c’est une image montrant les trois variantes de Spider-Man ensemble. Les rumeurs ont dit que la prochaine bande-annonce offrirait ce coup, mais il semble que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps.

La plus grosse fuite de Spider-Man à ce jour

Si vous vous êtes réveillé mardi matin pour voir Spider-Man de Marvel sur Twitter, sachez que c’est la fuite Holland-Maguire-Garfield qui est à blâmer. Toutes sortes de sujets ont été très tôt sur Twitter, notamment Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kevin Feige, Spider-Man, Marvel et Daredevil.

Comment Daredevil joue-t-il un rôle dans tout cela ? Eh bien, il se trouve que les images de No Way Home qui ont fui incluent une autre confirmation inattendue. Charlie Cox est également dans le film.

Les images suivent ci-dessous, mais Sony peut les retirer à tout moment :

Apparemment, de nouvelles photos divulguées de #SpiderManNoWayHome me semblent légitimes. pic.twitter.com/QcefcHq7qI – Mises à jour et fuites de Spider-Man NWH 🕷🕸 (@Spider_Leaks) 9 novembre 2021

Dans la première image, nous avons Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield en costume Spider-Man sur un échafaudage. Ils ne portent pas de masques et regardent au loin. C’est probablement une scène d’action qui se passe la nuit. Les rumeurs disent que le combat final du film se déroule autour de la Statue de la Liberté.

Dans la deuxième image, nous avons quatre personnages autour d’une table dans l’appartement de tante May. De gauche à droite, il y a Happy (Jon Favreau), tante May (Marisa Tomei), Matt Murdock (Charlie Cox) et Peter Parker (Tom Holland).

Pourquoi ces images No Way Home divulguées pourraient être réelles

Les gens prétendent déjà que les images sont authentiques. Ils proviennent de sources familières avec les plans de Sony et Marvel, des sources qui ont fourni des détails précis sur des projets inédits dans le passé.

Mais même sans ces confirmations, nous avons des raisons de croire que les photos sont authentiques.

L’image qui montre Holland, Maguire et Garfield présente l’échafaudage des fuites précédentes de Spider-Man: No Way Home. Aussi, les costumes semblent correspondre à ce que l’on attend de ces trois Spider-Men.

Image de Spider-Man : No Way Home du magazine Empire. Source de l’image : Empire

L’apparence de Holland est également révélatrice. Il est blessé, mais la combinaison ne montre aucun signe de dommage. Il ressemble beaucoup à l’image de No Way Home que le magazine Empire a présentée dans sa couverture (ci-dessus). Nous avons expliqué à l’époque que la seule raison pour laquelle Peter est sans masque dans cette scène est que le public doit faire la différence entre les différents acteurs de Spider-Man pendant les scènes d’action.

Rappelez-vous Tom Holland faisant référence à une conversation sur la signification d’être un héros dans Spider-man NWH parmi 4 personnages dans une récente interview. Maintenant, nous savons qui est ce personnage mystérieux. Il n’est autre que Matt Murdock alias Charlie Cox. pic.twitter.com/E0seMxEk9u – Ram 🕷️ (@Urs_RamChandra) 9 novembre 2021

Quant à la discussion autour de la table du dîner, nous savons par la même couverture d’Empire que Tom Holland a filmé l’une des scènes les plus cool de sa carrière dans ce cadre. L’acteur a déclaré à l’époque que Happy, Tante May et un mystérieux personnage étaient présents dans la scène. Nous avons supposé qu’il pourrait s’agir de l’un des Spider-Men de No Way Home. Mais l’image semble indiquer que c’est Murdock, qui finira par défendre Peter devant les tribunaux suite aux allégations portées contre lui.

De plus, quelqu’un a remarqué que les chaussures que Peter porte sont déjà apparues dans la première bande-annonce.

Remerciements à celui qui possède cette photo. pic.twitter.com/d4W2MpH1Ko – Morbius (@TheObsolete_One) 9 novembre 2021

On notera que les images de cette fuite de Spider-Man pourraient avoir été truquées. C’est toujours une possibilité lorsqu’il s’agit de toute sorte de fuites. Mais compte tenu de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent cette année, il semble bien qu’ils soient réels.