Une fuite massive du Galaxy S21 FE révèle la conception, les spécifications, la date de sortie, etc.

Si toutes les rumeurs et tous les rapports sont vrais, Samsung se prépare pour un premier trimestre 2022 exceptionnellement chargé. En plus de la série Galaxy S22, Samsung devrait dévoiler son Galaxy S21 Fan Edition (FE) au début de l’année prochaine. La société n’a pas encore annoncé le Galaxy S21 FE, mais une fuite d’un blog de crypto-monnaie aurait pu gâcher la surprise.

Le blog crypto CoinBRS a réussi à mettre la main sur des documents de presse divulgués de Samsung couvrant le Galaxy S21 FE. Leur fuite présente des images haute définition du téléphone ainsi que des spécifications. Si cette fuite est légitime, tous les secrets du Galaxy S21 FE de Samsung ont été gâchés des mois à l’avance. Là encore, cela a été à peu près normal pour Samsung récemment.

La fuite du Galaxy S21 FE gâche le prochain téléphone de Samsung

Fuite d’image mettant en évidence le processeur du Galaxy S21 FE. Source de l’image : CoinBRS

Comme vous pouvez le voir, le design du Galaxy S21 FE est pratiquement identique à celui du Galaxy S21. Samsung a conservé la même bosse de caméra arrière qui s’étend jusqu’au bord de l’appareil. Le flash se trouve également à droite de la matrice sur le panneau arrière du Galaxy S21 FE.

Passons maintenant aux spécifications. La fuite CoinBRS affirme que le Galaxy S21 FE aura un écran Full HD+ AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La découpe perforée pour la caméra selfie sera à nouveau centrée en haut de l’écran.

Quant au processeur, Samsung lancera à nouveau des modèles Exynos et Snapdragon dans différentes régions. Dans certaines régions, le S21 FE comportera un processeur Snapdragon 888 et un GPU Adreno 660. Et dans d’autres, le téléphone aura un processeur Exynos 2100 et un GPU Mali G78. Samsung offrira également jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cela correspond à peu près au S21.

L’appareil photo n’a pas seulement la même apparence, mais il devrait également prendre des photos et des vidéos de qualité similaire. Selon la fuite, le Galaxy S21 FE comportera un appareil photo principal de 64 MP, une caméra de profondeur et une caméra ultra grand angle. De retour à l’avant, Samsung utilise une caméra selfie 32MP.

Les autres spécifications divulguées incluent une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 15 W, une connectivité 5G, une connexion Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.1, GPS et un port USB-C pour la charge. Samsung livrerait le Galaxy S21 FE dans les options de couleur Blanc, Lavande, Crème et Noir.

Les forfaits téléphoniques de Samsung pour 2022

La fuite du Galaxy S21 FE met en évidence la batterie du téléphone. Source de l’image : CoinBRS

CoinBRS affirme que Samsung annoncera le Galaxy S21 FE le 4 janvier. Une autre fuite récente a été identifiée début février comme une cible probable pour la révélation du Galaxy S22. Les deux fuites pourraient être vraies, mais cela signifierait que Samsung diviserait les révélations des deux téléphones.

Bien sûr, étant donné que la gamme Galaxy S21 a presque un an, il pourrait être judicieux de la sortir avant l’arrivée du Galaxy S22. Il est difficile d’imaginer que Samsung ait voulu attendre aussi longtemps pour sortir le S21 FE en premier lieu. Le S20 FE est sorti en octobre dernier, ce qui lui a laissé le temps de respirer avant que Samsung n’annonce le S21. Les pénuries de pièces et les problèmes de logistique ont sans aucun doute joué un rôle dans l’arrivée tardive de la S21 FE. Mais cela n’aurait pas beaucoup de sens de le révéler aux côtés du S22.