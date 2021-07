Une fuite massive gâche toutes les annonces Galaxy Unpacked de Samsung

Samsung dévoile généralement ses prochains appareils phares lors d’un grand événement de presse Unpacked en août. C’est la conférence de presse traditionnellement réservée au dernier Galaxy Note, qui est le smartphone Samsung le plus important du second semestre. Le géant coréen brisera la tradition en 2021, alors que la Note fait une pause. Le prochain Samsung Unpacked 2021 se concentrera plutôt sur les nouveaux téléphones pliables. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont fui à plusieurs reprises. Une nouvelle fuite d’un initié fiable nous montre les combinés pliables dans toute leur splendeur. En plus de cela, le leaker a fourni des images de tous les autres appareils de marque Galaxy que Samsung dévoilera le mois prochain.

Il y a déjà eu plusieurs événements Unpacked cette année déjà. Samsung a adapté ses conférences de presse à un format en ligne uniquement, ce qui est la norme pour la pandémie.

Les événements Samsung Unpacked les plus importants sont toujours les révélations du Galaxy S et du Note. Le premier a eu lieu à la mi-janvier, date à laquelle le Galaxy S21 a fait ses débuts. Ce dernier est répandu pour la mi-août, et c’est là que nous verrons le Fold 3, le Flip 3, les nouvelles montres Galaxy et les écouteurs sans fil.

Evan Blass a posté un long fil sur Twitter où il a essentiellement tout gâché à venir au spectacle. Les appareils n’étaient guère des secrets bien gardés. Nous savions qu’ils venaient, et nous savons déjà tout d’eux.

Mais Blass a fourni des rendus supplémentaires d’aspect officiel qui nous donnent un excellent aperçu en 3D de tous les produits que Samsung a prévus pour l’événement. Le leaker a également déclaré que le prochain événement Unpacked aurait lieu le 11 août. La date semble probablement familière, car nous l’avons vue dans d’autres rapports.

Les nouveaux téléphones Galaxy de Samsung

Le Galaxy Z Fold 3 est la star évidente du prochain spectacle Unpacked 2021 de Samsung. Le Fold 3 sera la prochaine meilleure chose de Samsung et le successeur probable de Note. Le pliable offre un design familier, mais le combiné offrira plusieurs mises à niveau. Nous recherchons une meilleure qualité de construction, un matériel de qualité supérieure et au moins une fonctionnalité que l’on ne voit pas sur d’autres pliables. C’est l’écran pliable Under Panel Camera (UPC). Bien que le rendu ci-dessous montre clairement où la caméra selfie serait assise.

Le Fold 3 sera disponible en blanc, noir et vert, selon Blass. Il a également montré le Galaxy Z Flip 3 dans des animations GIF similaires. Les couleurs de la coquille incluront le noir, l’or, le vert et le violet.

Chose intéressante, le Galaxy S21 FE figure également dans le fil Samsung Unpacked de Blass. Le téléphone ne sera pas dévoilé lors du salon, ont affirmé diverses sources récemment. La pénurie de puces pourrait avoir un impact sur le lancement du S21 FE. Mais Samsung ne l’a pas annulé, selon les listes des organismes de réglementation.

Nouvelles montres et écouteurs Galaxy

Moins surprenants sont les appareils Galaxy Watch que Blass a taquinés. Samsung et Google travaillent ensemble sur une nouvelle plate-forme de montres connectées, et Samsung est sur le point de lancer deux nouveaux appareils. L’un est le Galaxy Watch 4 Classic, que Blass a présenté en blanc, noir et gris.

La Galaxy Watch Active 4 (ci-dessous) est l’autre. Il manque à celui-ci la lunette tournante du premier. Il devrait venir en deux options de taille et plusieurs couleurs.

La dernière chose que nous pourrions voir de Samsung lors de l’événement Unpacked du mois prochain, ce sont les tout nouveaux écouteurs Galaxy Buds 2. Ils devraient comporter une suppression active du bruit et plusieurs options de couleur : blanc, gris et violet.

Samsung annoncera probablement le prochain événement de presse Unpacked 2021 très bientôt. Que la date soit le 11 août ou non, plusieurs des appareils ci-dessus arriveront probablement dans les magasins cette année.

