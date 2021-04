Une fuite massive peut gâcher toute l’intrigue de “ Spider-Man: No Way Home ”

Après plus d’un an de pause, l’univers cinématographique Marvel est de retour et rien n’indique que les films seront à nouveau retardés. Marvel a retardé Black Widow et Shang-Chi il y a quelques semaines, mais Eternals et Spider-Man: No Way Home sont toujours sur la bonne voie pour leurs dates de sortie révisées. Ce dernier sera le film Marvel le plus excitant de l’année, ce que vous pouvez difficilement dire à propos de ses prédécesseurs MCU. Bien sûr, les films Spider-Man ont beaucoup de fans, mais les droits des personnages appartiennent toujours à Sony, ce qui signifie que Marvel a toujours veillé à ce que son MCU fonctionne sans un quartier sympathique Spider-Man au centre de celui-ci.

Loin de chez soi a mis en place une suite parfaite, le genre de film que Sony n’a jamais réalisé jusqu’à présent. Le monde sait que Peter Parker (Tom Holland) est Spider-Man pour la toute première fois, ce qui est une prémisse passionnante pour le film. Lorsque vous ajoutez toutes les rumeurs qui indiquent que le film comportera plusieurs camées incroyables, No Way Home devient le film Marvel à regarder cette année et un épisode clé de la phase 4 de MCU.

Il se trouve que la plupart des intrigues de No Way Home ont apparemment fui en ligne. Et cette fois-ci, cela vient de personnes ayant une connaissance réelle des plans de Marvel, il y a donc une très forte probabilité que ce soit la vraie affaire. Des spoilers massifs pourraient suivre ci-dessous, vous voudrez donc rester à l’écart si vous voulez être surpris ce Noël.

