Une fuite pourrait avoir gâché la plus grande mise à jour de conception du MacBook Air d’Apple depuis des années – .

Des fuites précédant la conférence de presse virtuelle d’Apple à la mi-avril ont affirmé que le prochain iMac serait disponible dans une variété d’options de couleurs, rappelant les premiers modèles d’iMac disponibles dans une gamme de couleurs vives. Effectivement, Apple a rempli cette prédiction lors de la keynote. Le nouvel iMac 24 pouces est doté d’un design incroyable et de sept options de couleurs déjà disponibles à la commande. N’importe qui aurait pu supposer qu’Apple pourrait faire la même chose avec les MacBook dans un avenir pas trop lointain dès qu’Apple aurait confirmé cette rumeur sur l’iMac. Après tout, le MacBook Air arbore déjà une couleur or unique qui n’est pas disponible sur le MacBook Pro. L’ajout d’options semble être la mise à niveau logique du MacBook Air, compte tenu du succès du nouvel iMac.

Il s’avère qu’Apple pourrait faire exactement cela, avec un fuyant de confiance disant maintenant que la société pourrait tester au moins une nouvelle option de couleur qui pourrait être disponible pour les acheteurs de MacBook plus tard cette année. Si Apple décide de proposer le nouveau MacBook Air dans une gamme de couleurs plus large, cela pourrait devenir la plus grande mise à niveau de conception de l’Air depuis très longtemps.

YouTuber Jon Prosser a prédit l’iMac 2021 coloré plusieurs semaines avant le discours principal d’Apple en avril, et il est maintenant de retour avec une rumeur similaire pour le MacBook Air.

Prosser a partagé un échange de texte avec une source qui a affirmé qu’Apple allait publier de nouvelles options colorées pour les acheteurs moyens de MacBook et d’iMac, avec des options plus sombres pour les clients Pro. Cela semble impliquer que le MacBook Air est l’ordinateur portable le plus susceptible de bénéficier d’un traitement couleur de type iMac.

La capture d’écran montre un échange de texte entre un fuiteur et une source à propos d’un MacBook bleu. Source de l’image: YouTube

«J’ai récemment vu un prototype de MacBook bleu qui avait l’air absolument incroyable. C’est tout ce que je peux dire pour le moment », a déclaré la source à Prosser, sans partager aucun détail supplémentaire sur le MacBook en question ni aucune option de couleur supplémentaire.

Apple a déjà mis en place une stratégie similaire pour l’iPad. L’iPad Air 2020 est disponible en cinq couleurs: gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel. Mais l’iPad Pro 2021 ne se vend qu’en Space Grey et Silver. Le MacBook Pro actuel est disponible dans les deux mêmes options que l’iPad Pro. Le MacBook Air obtient l’option or, comme mentionné précédemment, en plus de l’argent et du gris sidéral. L’iMac est disponible en bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et violet.

Mis à part les couleurs, Apple devrait lancer cette année des modèles de MacBook Pro et Air redessinés. Les nouveaux ordinateurs portables ramèneront la charge MagSafe, selon des rapports de sources distinctes plus tôt cette année. Ils comporteront également plus de ports, pas seulement les connecteurs USB-C Thunderbolt attendus qui sont présents sur les modèles Air et Pro actuels. Enfin, certains des nouveaux MacBook pourraient perdre la barre tactile qui se trouve en haut du clavier au profit d’une rangée de touches traditionnelle. Si tel est effectivement le cas, nous doutons que beaucoup de gens le rateraient.

Les MacBook 2021 devraient également comporter un nouveau processeur Apple de la série M, probablement le M2 System-on-Chip qui succédera au M1. Apple pourrait également apporter des écrans mini-LED à au moins une version de MacBook cette année. Le MacBook Pro 16 pouces pourrait être le candidat le plus probable pour ce type de mise à niveau, compte tenu de ce qu’Apple a fait avec les iPad Pro 2021.

La vidéo complète de Prosser sur le MacBook Air M2 coloré d’Apple suit ci-dessous.

