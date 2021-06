Une fuite pourrait révéler le calendrier de sortie du tout premier iPad OLED d’Apple

Ce n’est qu’une question de temps avant que tous les appareils mobiles d’Apple soient équipés d’écrans OLED, et selon un nouveau rapport du site coréen The Elec, le premier iPad OLED d’Apple fera ses débuts en 2022. Des sources disent que le nouvel iPad aura un écran de 10,86 pouces Écran OLED. De plus, Samsung sera le seul fournisseur de panneaux OLED pour la tablette. L’Elec n’a pas réellement fourni de nom pour le modèle d’iPad OLED, mais la taille de l’écran est identique à celle de l’iPad Air actuel.

Les détails de l’OLED iPad Air 2022 divulgués

Selon le rapport, Apple utilisera l’OLED rigide et l’encapsulation à couche mince (TFE) sur l’écran de l’iPad Air 2022. Comme le note The Elec, TFE est une technologie généralement utilisée dans les écrans OLED flexibles. Le TFE est composé de couches organiques et inorganiques alternées, ce qui rend les écrans plus flexibles et durables. Apple devrait également utiliser des transistors à couche mince (TFT) en silicium polycristallin à basse température (LTPS) et des couches d’émission rouges, vertes et bleues. Cela reflète la structure OLED de l’iPhone.

Modèles d’iPad Pro avec OLED à venir en 2023

Apple doublerait sa production d’iPad OLED en 2023 avec un iPad OLED 11 pouces et un iPad OLED 12,9 pouces. Encore une fois, The Elec ne propose aucun nom, mais ceux-ci sonnent certainement comme deux nouveaux modèles d’iPad Pro. Contrairement à l’OLED iPad Air, les modèles OLED iPad Pro peuvent comporter des écrans OLED flexibles. De plus, Apple pourrait passer du LTPS à l’oxyde polycristallin à basse température (LTPO).

Comme le note The Elec, les panneaux OLED flexibles pourraient permettre des lunettes plus petites sur les nouveaux modèles. De plus, les transistors à couche mince LTPO ouvrent la possibilité d’afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De nombreux rapports suggèrent qu’Apple souhaite apporter des écrans 120 Hz aux modèles haut de gamme d’iPhone 13 cet automne.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de modèles d’iPad OLED lancés en 2022. En mars, Digitimes a annoncé qu’un iPad de 10,9 pouces avec un écran OLED entrerait en production au quatrième trimestre de 2021 et sera lancé au début de 2022. Analyste Ming-Chi Kuo a dit la même chose plus tard ce mois-ci.

