Une fuite pourrait révéler une nouvelle mise à niveau de l’iPhone 13 que nous attendons tous – .

L’iPad Pro de deuxième génération a fourni une mise à niveau d’écran passionnante qui n’était pas disponible ailleurs dans l’écosystème Apple d’appareils iOS et macOS. Il n’était pas non plus disponible sur les appareils concurrents. Nous parlons de la fonction de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz qu’Apple appelle ProMotion. Depuis, nous attendons que ProMotion arrive sur l’iPhone, d’autant plus que la plupart des fournisseurs de smartphones Android ont adopté des taux de rafraîchissement plus élevés sur leurs écrans. Cela a commencé avec ces téléphones de jeu astucieux avec des spécifications folles. Mais ensuite, les écrans 90 Hz et 120 Hz sont devenus courants et la plupart des produits phares d’Android seront désormais livrés avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé. Certains diront qu’Android a plus besoin de la technologie qu’iOS, car Apple a géré une expérience logicielle plus fluide qu’Android. Mais il est indéniable que les écrans avec des taux de rafraîchissement plus élevés sont attrayants pour les acheteurs.

Le problème avec les écrans 90 Hz et 120 Hz est qu’ils consomment plus d’énergie que les panneaux 60 Hz, ce qui réduit la durée de vie de la batterie. Les téléphones de la génération précédente comme le Galaxy S20 et le Pixel 4 l’ont prouvé. On pense que la durée de vie de la batterie est la raison pour laquelle la série iPhone 12 n’a jamais obtenu la mise à niveau ProMotion, bien que des rumeurs à cette époque de l’année dernière aient affirmé qu’Apple envisageait une technologie d’écran à 120 Hz pour les combinés. Plus récemment, des rumeurs sur l’iPhone 13 ont affirmé qu’Apple utiliserait une nouvelle technologie d’écran pour apporter des écrans 120 Hz à l’iPhone 13, mais certains d’entre eux ont déclaré que l’iPhone 13 Pro Max pourrait être le seul appareil à l’obtenir. Maintenant, un nouveau rapport indique que davantage d’appareils iPhone 13 pourraient bénéficier de la mise à niveau de l’écran que tout le monde attendait.

Abréviation d’oxyde polycristallin à basse température, LTPO est un acronyme d’affichage que nous continuons à voir dans les rumeurs de l’iPhone 13 qui mentionnent des écrans à 120 Hz. C’est une technologie qu’Apple a développée et introduite sur l’Apple Watch Series 4. C’est sur l’Apple Watch Series 5 que le panneau LTPO a brillé, permettant à Apple d’offrir un affichage permanent pour la première fois. La technologie permet à Apple de réduire dynamiquement le taux de rafraîchissement jusqu’à 1 Hz lorsque vous ne regardez pas l’écran. L’Apple Watch Series 5 a toujours la même estimation de la batterie d’un jour que ses prédécesseurs malgré la nouvelle fonctionnalité d’affichage permanent.

Apple utiliserait la même technologie LTPO sur la série iPhone 13. Le logiciel adaptera le taux de rafraîchissement de manière dynamique en fonction de ce que fait l’utilisateur. Les sessions de jeu et autres expériences qui justifient un taux de rafraîchissement élevé doivent être automatiquement augmentées jusqu’à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement pourrait baisser pour d’autres activités, comme la lecture de texte et peut-être des fonctionnalités toujours actives comme l’Apple Watch.

Nous savons que la technologie LTPO n’est pas aussi éprouvante sur la durée de vie de la batterie, car Samsung utilise sa propre version d’écrans LTPO pour le Galaxy S21 Ultra. L’écran prend en charge le même taux de rafraîchissement dynamique et la durée de vie de la batterie est bien meilleure que celle des versions Galaxy S20. OnePlus a une fonctionnalité similaire sur son nouveau OnePlus 9 Pro.

J’ai entendu des rumeurs dans l’industrie et dans les médias selon lesquelles il n’y aurait qu’un seul modèle LTPO d’Apple plus tard cette année. Peut confirmer que ce n’est pas le cas. Les fans d’Apple peuvent se détendre! – Ross Young (@DSCCRoss) 16 avril 2021

L’analyste de la technologie d’affichage Ross Young a signalé des détails d’affichage pour divers appareils sur Twitter, et le dernier concerne la technologie LTPO de l’iPhone 13:

Comme pour les autres fuites, il n’y a aucun moyen de vérifier cette affirmation. Mais il serait plus logique pour Apple d’ajouter des écrans 120 Hz aux deux versions Pro, pas seulement au Max. L’iPhone 12 Pro Max a reçu une fonctionnalité exclusive l’année dernière, la stabilisation optique de l’image par changement de capteur qui arriverait cette année à toutes les versions de l’iPhone 13. L’ajout d’un écran de 120 Hz uniquement à l’iPhone 13 Pro Max ferait du plus grand téléphone le seul véritable téléphone «Pro», mais tous les acheteurs d’iPhone Pro n’aiment pas la taille Max.

Nous avons plus de preuves circonstancielles à l’appui de l’idée que l’iPhone 13 Pro et Pro Max obtiendront un écran ProMotion.

Tout d’abord, un autre analyste a déclaré à la mi-mars que les téléphones iPhone 13 recevaient des batteries de plus grande capacité – de la note de Ming-Chi Kuo aux clients:

Les nouveaux modèles 2H21 ‌iPhone‌ disposent d’une capacité de batterie supérieure à celle de la série iPhone 12, grâce à la conception peu encombrante de nombreux composants. Par conséquent, les nouveaux modèles 2H21 ‌iPhone‌ sont également légèrement plus lourds que les ‌iPhone 12‌. La conception peu encombrante comprend l’intégration de la fente pour carte SIM avec la carte mère, la réduction de l’épaisseur des modules optiques avant, etc.

Deuxièmement, nous avons vu des prétendus schémas 3D fuir pour les quatre modèles d’iPhone 13. Ils indiquent tous que les quatre téléphones iPhone 13 auront la même conception générale que leurs prédécesseurs. Les quatre téléphones comporteront des encoches plus étroites, des modules de caméra plus grands et plus épais à l’arrière, des caméras repositionnées (uniquement pour les téléphones non Pro), des boutons repositionnés et un plateau SIM repositionné.

Ces fuites nous ont dit que le modèle normal de l’iPhone 13 serait légèrement plus épais que l’iPhone 12, mais tout aussi grand et large. De même, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront tous légèrement plus épais que leurs équivalents iPhone 12. C’est une épaisseur supplémentaire de 0,2 mm, en moyenne, pour les quatre appareils.

La comparaison entre les schémas de l’iPhone 13 Pro Max et de l’iPhone 12 Pro Max qui ont fui montre des différences de taille. Source de l’image: YouTube

L’explication la plus simple de l’augmentation d’épaisseur est qu’Apple cherche à compenser l’augmentation de l’épaisseur de la bosse de la caméra arrière. Mais toute augmentation d’épaisseur peut également être utilisée pour augmenter la capacité de la batterie. Les panneaux LTPO sont plus écoénergétiques que les panneaux OLED de l’iPhone 12. Mais les téléphones iPhone 13 pourraient bénéficier de batteries plus volumineuses pour offrir au moins la même estimation de la durée de vie de la batterie que leurs prédécesseurs malgré la mise à niveau de l’affichage à 120 Hz.

Prises ensemble, toutes ces fuites semblent suggérer qu’au moins deux versions de l’iPhone 13 auront des écrans à 120 Hz, la mise à niveau de l’écran ProMotion que nous attendions tous. Mais aucune de ces fuites ne peut être vérifiée pour le moment. Kuo et Young ont été précis dans le passé, et les schémas 3D sont une fuite iPhone courante dans les mois précédant le lancement d’un nouveau modèle. Mais toutes ces fuites ne sont que des rumeurs non confirmées à ce stade.

