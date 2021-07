Une fuite révèle la date de lancement exacte du Galaxy Z Fold 3 de Samsung

La conférence de presse Unpacked de Samsung au milieu de l’été présente généralement les tout nouveaux produits phares des smartphones Galaxy. L’événement est généralement une affaire “ennuyeuse” pour les fans de Samsung qui gardent un œil sur toutes les rumeurs récentes sur le Galaxy. La même chose peut être dite de l’été de cette année. Cependant, Samsung a apporté un changement massif à son prochain presseur d’août en 2021. Il n’y a pas de Galaxy Note 21 cette année. Au lieu de cela, Samsung se prépare pour l’événement de lancement du Galaxy Z Fold 3 qui lancera son combiné pliable de nouvelle génération.

Samsung n’a pas encore annoncé les détails officiels de la prochaine conférence de presse Unpacked. Mais un nouveau rapport en provenance de Corée provenant d’une source solide nous donne la date de l’événement présumé.

Ces dernières semaines, quelques rapports ont indiqué que le Fold 3, le Flip 3 et le Galaxy S21 FE seront tous lancés début août. Nous avons appris que le 3 août pourrait être le jour où Samsung diffusera la conférence de presse en ligne, les précommandes devant démarrer après l’événement. Les nouveaux pliables arriveraient ensuite dans les magasins d’ici la fin août. Tout cela est parfaitement logique pour quiconque connaît les plans de Samsung ces dernières années. C’est le même playbook, appliqué à différents appareils.

Puis l’histoire a changé. Des rumeurs indiquaient que le Galaxy S21 FE serait annulé ou retardé. Séparément, les rumeurs de lancement de Fold 3 et Flip 3 ont indiqué que les combinés pliables 2021 pourraient être dévoilés à la mi-août, quelques jours plus tard que les plans initiaux.

La date de l’événement de lancement de Fold 3 n’est pas une surprise

Le sud-coréen DigitalDailyNews aurait confirmé à Samsung que la conférence de presse Unpacked aurait lieu le 11 août. La date semble familière car une histoire différente de la Corée proposait la même date d’événement de lancement prétendue Unpacked.

DigitalDailyNews indique que Samsung dévoilera cinq appareils lors de l’événement en ligne uniquement. La liste comprend deux appareils pliables (Fold 3 et Flip 3), deux montres intelligentes (Watch 4 et Watch Active 4) et une paire d’écouteurs sans fil (Galaxy Buds 2). Le Korea Herald a déclaré l’autre jour que Samsung dévoilerait un troisième combiné pliable lors de l’événement, un appareil Flip 3 plus abordable.

Quel que soit le nombre de nouveaux appareils annoncés par Samsung lors de la prochaine conférence de presse de Unpacked, le Fold 3 reste le plus excitant du groupe. Le nouveau produit phare pliable est le successeur évident de Note, et il sera moins cher et plus redoutable qu’auparavant. Le combiné devrait avoir une meilleure qualité de construction et de nouvelles fonctionnalités inédites sur d’autres combinés pliables ou d’autres appareils Galaxy.

Le Fold 3 doit prendre en charge le stylet S Pen et comporter un type de verre pliable plus résistant. Le combiné aurait également un indice de résistance à la poussière et à l’eau. Ce sont toutes des premières pour les pliables Samsung. La caméra sous-écran serait une première pour l’ensemble de la division mobile de Samsung si cela se produisait.

Le rapport indique que l’événement de lancement de Fold 3 sera diffusé en ligne à 10 h 00 HNE aux États-Unis le 11 août. Samsung devrait taquiner l’événement d’annonce dans les semaines à venir à mesure que nous nous en rapprochons. Il est à noter que la journée peut toujours changer, étant donné qu’il s’agit d’une conférence de presse virtuelle.

