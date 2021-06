Une fuite révèle la date de sortie des nouveaux téléphones pliables passionnants de Samsung – .

Samsung ne fabrique pas de Galaxy Note 21 cette année en raison de la pénurie continue de puces. Samsung l’a révélé il y a quelques mois, mais diverses rumeurs ont affirmé dans le passé que le géant coréen cherchait déjà à abandonner la note et à la remplacer par autre chose. La pénurie de chips aurait pu être l’excuse parfaite. Les combinés pliables pourraient être le genre d’Android phares qui s’adressent aux acheteurs de notes, et Samsung essaiera de retirer le commutateur cette année. Les pliables Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 seront lancés aux côtés du Galaxy S21 FE en août, lors d’un événement Unpacked qui aurait été utilisé pour présenter la Note les années précédentes. C’est ce que la plupart des rapports ont affirmé jusqu’à présent. Maintenant, quelques nouvelles fuites nous donnent la prétendue date de l’événement Unpacked pour les nouveaux combinés, ainsi que la date de sortie prévue pour le Fold 3, le Flip 3 et les nouvelles smartwatches Galaxy de Samsung.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le célèbre leaker Max Weinbach a publié vendredi le message crypté suivant sur Twitter :

Le 8/3, 2 3s sortiront également avec 2 4s – Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 juin 2021

Les deux “3” qu’il taquine doivent être le Fold 3 et le Flip 3 qui ont déjà fait l’objet de tant de rumeurs. Quant aux deux “4”, Weinbach doit faire référence aux nouveaux modèles Galaxy Watch. Weinbach est peut-être en train de taquiner d’autres appareils, mais août est généralement le mois où Samsung lance un nouveau matériel, cherchant à battre les nouveaux produits d’Apple sur le marché.

Séparément, un autre leaker a fourni les dates de lancement réelles pour tous ces appareils Samsung, et toutes les dates de sortie suivraient cet événement supposé du 3 août.

Jon Prosser a déclaré que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Active Watch 4 seraient dévoilées au MWC 2021 à Barcelone plus tard ce mois-ci, bien que l’événement de lancement n’ait pas encore été confirmé. Cependant, Prosser affirme qu’il a la date de sortie réelle de toutes les montres intelligentes Galaxy. Ils sont censés arriver dans les magasins le 11 août. La Watch 4 sera disponible en versions 42 mm et 46 mm, et l’Active Watch 4 sera disponible en variantes 40 mm et 44 mm.

Plus intéressant encore, Prosser a obtenu les dates de sortie du Fold 3 et du Flip 3. Selon ses sources, les deux combinés pliables arriveront dans les magasins et seront expédiés aux acheteurs à partir du 27 août. Ce serait plus de trois semaines après l’événement d’annonce, en supposant que la date de l’événement du 3 août de Weinbach soit exacte.

Même si ces dates sont erronées, nous nous attendons à ce que Samsung dévoile les nouveaux téléphones et montres Galaxy du début à la mi-août. Les combinés devraient être disponibles pour les précommandes pendant au moins quelques semaines avant d’être prêts à être expédiés, donc une date de sortie fin août est tout à fait logique. Sans oublier qu’Apple devrait dévoiler la série iPhone 13 à la mi-septembre, donc Samsung voudrait certainement que ses nouveaux produits phares Galaxy arrivent dans les magasins avant qu’Apple ne dévoile ses nouveaux iPhones.

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission