Une fuite révèle que le Surface Duo 2 de Microsoft est sur la bonne voie pour une sortie à l’automne 2021 – .

Le premier smartphone Android à double écran de Microsoft a été en grande partie un flop. Annoncé des mois avant son lancement à l’été 2020, l’appareil comportait du matériel 2019 dans un design par ailleurs agréable. Mais ajoutez à cela l’expérience logicielle inférieure, l’absence d’un appareil photo compétitif et le prix de 1 399 $, et vous pouvez comprendre pourquoi les critiques n’étaient pas satisfaits des efforts de Microsoft.

Microsoft a depuis considérablement réduit le prix du Surface Duo de première génération et lui a même donné une fonction de streaming de jeux Xbox. Le deuxième écran de l’appareil transforme le combiné en un appareil de jeu portable plutôt redoutable.

Microsoft n’a pas fini de fabriquer des smartphones et prévoit de lancer cette année un Surface Duo de deuxième génération qui corrigerait les pires problèmes du premier modèle. Le Surface Duo 2, un nom que Microsoft évite, espérons-le, sera lancé au second semestre si cette fuite est exacte.

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Microsoft travaille actuellement sur le prochain téléphone Surface Duo, rapporte Windows Central. L’appareil sera un combiné phare doté du dernier matériel disponible. Cela suggère que le téléphone pourrait basculer sur le même processeur Snapdragon 888 qui alimente le Galaxy S21, OnePlus 9 et d’autres produits phares Android 2021.

Le rapport indique que le Surface Duo 2 aura le même facteur de forme que le combiné de première génération. Des ajustements mineurs de conception sont attendus, mais rien de trop significatif. La forme et la taille globales du Surface Duo ne sont pas susceptibles de changer de manière significative, et les modifications passeront inaperçues à moins que vous n’ayez un Duo 1 pour comparer les deux appareils côte à côte. Le nouveau Duo devrait avoir des écrans légèrement plus grands avec des coins arrondis et des lunettes légèrement plus fines.

Le combiné comportera toujours deux écrans distincts, même si de plus en plus de fournisseurs Android se préparent à lancer des combinés pliables cette année.

Outre la dernière mise à niveau de la puce phare, la Surface Duo 2 devrait comporter une puce NFC qui permettra les paiements sans fil et un système de caméra externe qui offrira de meilleures performances photographiques. On ne sait pas combien d’objectifs Microsoft utilisera, mais le système aura une bosse de caméra.

Microsoft viserait une date de sortie de Surface Duo 2 en septembre ou octobre. Si cela est exact, l’appareil rivalisera directement avec la série iPhone 13, qui devrait être lancée à la mi-septembre. De plus, le premier téléphone Pixel pliable de Google serait lancé à peu près au même moment. Samsung devrait dévoiler les combinés pliables Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 en août, et les lancer dans les magasins au moment où le Surface Duo 2 arrive.

Quant au prix du Surface Duo 2, on ne sait pas ce qu’il en coûtera. Le combiné d’origine était déjà trop cher à 1 399 $ lors de son lancement l’été dernier, étant donné qu’il comportait du matériel 2019. Le Surface Duo 2 fournira des mises à niveau importantes si ce rapport est exact, donc le prix final pourrait le refléter.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec lorsque vous achetez une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans cette offre folle de Prime Day ! Prix : était de 100 $, maintenant 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission