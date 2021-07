Une fuite révèle un abus mondial de l’arme de cyber-surveillance ⋆ 10z viral

Une enquête menée par The Guardian a révélé des abus généralisés et continus de piratage de logiciels espions créés par la société de surveillance israélienne NSO Group.

NSO insiste sur le fait que son logiciel espion de piratage, Pegasus, est uniquement destiné à être utilisé contre les criminels et les terroristes, mais des gouvernements autoritaires l’ont utilisé pour cibler des militants des droits humains, des journalistes et des avocats à travers le monde, rapporte le Guardian. La fuite contient une liste de plus de 50 000 numéros de téléphone qui, croit-on, ont été identifiés comme ceux de personnes d’intérêt par les clients de NSO depuis 2016.

Pegasus est un malware qui infecte les iPhones et les appareils Android pour permettre aux opérateurs de l’outil d’extraire des messages, des photos et des e-mails, d’enregistrer des appels et d’activer secrètement des microphones. La présence d’un numéro de téléphone dans les données ne révèle pas si un appareil a été infecté par Pegasus ou a fait l’objet d’une tentative de piratage. Cependant, le consortium pense que les données sont indicatives des cibles potentielles que les clients gouvernementaux de NSO ont identifiées avant d’éventuelles tentatives de surveillance.

Le Guardian et ses partenaires médias dévoileront l’identité d’environ 180 personnes dont le nombre figurait sur la liste dans les prochains jours. Ils comprennent des centaines de dirigeants d’entreprise, de personnalités religieuses, d’universitaires, d’employés d’ONG, de représentants syndicaux et de représentants du gouvernement, y compris des ministres, des présidents et des premiers ministres.

Rédacteur en chef du FT parmi 180 journalistes identifiés par les clients d’une entreprise de logiciels espions La fuite de données et l’analyse médico-légale suggèrent que l’outil de surveillance de NSO est utilisé contre les journalistes de certaines des plus grandes sociétés de médias au mondehttps://t.co/MflsSODdw4 – William Dalrymple (@DalrympleWill) 18 juillet 2021

La liste contient également le nombre de membres de la famille proche du dirigeant d’un pays, ce qui suggère que le dirigeant a peut-être demandé à ses agences de renseignement d’explorer la possibilité de surveiller leurs propres proches. Les divulgations commencent dimanche, avec la révélation que les chiffres de plus de 180 journalistes sont répertoriés dans les données, y compris des journalistes, des rédacteurs en chef et des cadres du Financial Times, CNN, le New York Times, France 24, The Economist, Associated Press , et ..

RUPTURE : fuite massive et mondiale des cibles du logiciel espion Pegasus de NSO Group. *affaire énorme.* Enquête médico-légale par @AmnestyTech

en collaboration avec les journalistes de @FbdnStories. Nous @citizenlab avons effectué un examen par les pairs. Voici un fil d’explication.https://t.co/TasFCy5EGW pic.twitter.com/rGGKAkfSry – John Scott-Railton (@jsrailton) 18 juillet 2021

Lisez le rapport complet sur le site Web de The Guardian.