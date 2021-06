Une fuite révèle un nouveau service Apple révolutionnaire qui a dû être suspendu – .

in

Un nouveau rapport fou du Wall Street Journal révèle que la stratégie d’Apple dans le domaine de la santé personnelle est bien plus ambitieuse que quiconque ne l’avait imaginé auparavant. Alors que les initiatives d’Apple axées sur la santé se sont, à ce jour, principalement concentrées sur les fonctionnalités d’Apple Watch, le Journal relaie qu’Apple a bricolé l’idée de gérer un service de soins de santé primaires avec des médecins employés par Apple.

Et loin d’être une simple idée théorique sur un tableau blanc, Apple a déjà essayé de mettre en œuvre ce plan à une échelle beaucoup plus petite. En 2017, Apple a commencé à reprendre quelques cliniques locales déjà fréquentées par des dizaines d’employés d’Apple. Dans le cadre de l’initiative, Apple a réuni une équipe de médecins, d’ingénieurs et de concepteurs pour voir s’il pouvait proposer une alternative supérieure aux services de santé traditionnels.

Malgré tous les efforts d’Apple, il ne semble pas que nous verrons bientôt des cliniques de santé gérées par Apple :

Le nouveau service de soins primaires n’a pas démarré, disent des personnes qui le connaissent bien. Une application de santé numérique lancée discrètement cette année a eu du mal à fidéliser les utilisateurs, disent des personnes familières avec l’application et les documents vus par le Journal. Certains employés ont soulevé des questions en interne sur l’intégrité des données de santé provenant des cliniques de l’entreprise qui ont été utilisées pour soutenir le développement de produits, selon des personnes familières avec leurs préoccupations et les documents.

Selon le rapport, les dirigeants d’Apple pensent que les données de santé glanées à partir de la gamme de capteurs de l’Apple Watch la placent dans une position unique pour améliorer les soins de santé pour les personnes à travers le pays. Dans un scénario envisagé par les dirigeants d’Apple, les utilisateurs qui s’abonnent à un service d’abonnement basé sur la santé d’Apple pourraient avoir des données de santé de leur Apple Watch soumises à une surveillance continue par des professionnels de la santé.

Les efforts d’Apple à cet égard auraient toutefois perdu de leur élan ces dernières années. L’initiative n’est toujours pas sortie du « stade préliminaire » et les inquiétudes ne manquent pas sur le concept même :

L’unité du Dr Desai en particulier a vu de multiples départs d’employés qui disent que sa culture décourage les commentaires critiques, ce qui est potentiellement problématique pour une unité axée sur les produits et services liés à la santé personnelle, selon des personnes familières avec sa culture et les documents. Certains employés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les données internes sur les performances des cliniques, données récemment utilisées pour soutenir le déploiement d’une nouvelle application de santé numérique, soient inexactes ou compilées au hasard, selon les documents et les personnes familières avec les données.

Bien qu’il soit indéniable que les fonctionnalités axées sur la santé de l’Apple Watch sont parfois extrêmement utiles et sauvent des vies, l’idée qu’Apple gère ses propres cliniques de santé semble un peu farfelue pour une entreprise n’ayant qu’une expérience limitée dans le domaine de la santé.

Mais comme nous l’avons vu d’Apple ces dernières années, la société n’a aucun scrupule à explorer de nouvelles initiatives audacieuses, peu importe à quel point elles peuvent sembler farfelues à première vue. À titre d’exemple, Apple serait toujours engagé dans le développement de véhicules électriques dans une certaine mesure, même si les chances qu’Apple réussisse dans une industrie aussi acharnée et sophistiquée que l’industrie automobile sont incroyablement minces.

