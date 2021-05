Une fuite suggère que le Galaxy S22 de Samsung pourrait bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité inattendue – .

Samsung lancerait trois smartphones Android début août. Les Galaxy Z Fold 3, Flip 3 et S21 FE ont tous été présentés dans plusieurs fuites jusqu’à présent, ce qui est typique des produits phares Samsung inédits. Les deux nouveaux téléphones pliables sont les plus excitants des trois, et le Fold 3 sera probablement le meilleur nouveau téléphone Samsung à acheter au second semestre.

Samsung est également directement responsable de certaines des fuites récentes. C’est à cause de certaines des nouvelles marques qui ont été récemment découvertes, faisant allusion à une fonctionnalité essentielle pour les futurs combinés Galaxy. Samsung a enregistré des conditions de marketing qui indiquent un appareil qui sera plus durable qu’auparavant, et ces marques sont particulièrement intéressantes pour les téléphones pliables. Ces appareils sont plus fragiles que les smartphones conventionnels, de sorte que les améliorations de durabilité sont sans aucun doute des mises à niveau bienvenues pour les combinés pliables de cette année.

C’est également grâce à ces applications de marque Samsung que nous connaissons peut-être déjà une toute nouvelle fonctionnalité Samsung que la société coréenne pourrait ajouter à une variété d’appareils haut de gamme dans un avenir pas trop lointain. On ne sait pas si les nouveaux pliables et le S21 FE l’obtiendront, mais le Galaxy S22 pourrait certainement faire l’affaire.

Le même blog qui a trouvé des remplissages récents de marques déposées Samsung indiquant des améliorations de la qualité de construction pour les futurs téléphones Galaxy a découvert une application Samsung en Europe et au Royaume-Uni pour «Activer le mode ventilateur». La marque s’appliquerait aux smartphones et aux tablettes, selon les documents que LetsGoDigital a découverts.

Il n’y a pas de description, mais le terme choisi par Samsung est assez explicite. «Activer le mode ventilateur» implique que Samsung lancera des combinés et des tablettes dotés de ventilateurs intégrés pour améliorer le refroidissement pendant les opérations gourmandes en ressources, telles que les sessions de jeu ou l’utilisation d’applications qui nécessitent une utilisation intensive du processeur et du GPU.

Vue arrière du Legion Phone Duel 2: les ventilateurs de refroidissement sont visibles dans la partie centrale. Source de l’image: Lenovo

Les smartphones avec des ventilateurs peuvent sembler inhabituels, mais nous avons déjà vu quelques exemples de tels appareils. Les téléphones RedMagic 6 Pro et le Lenovo Legion Phone Duel 2 sont deux nouveaux téléphones de jeu lancés au cours des semaines précédentes. Ils sont livrés avec un et deux ventilateurs intégrés, respectivement. Cela s’ajoute à d’autres composants destinés à améliorer la dissipation thermique pendant les sessions de jeu prolongées.

Les téléphones de jeu Android ont toujours semblé être des gadgets marketing, des spécifications folles et des fonctionnalités dédiées au jeu mobile. Mais le fait demeure que tout produit phare Android classique, comme le dernier modèle Galaxy S, exécuterait les mêmes jeux aussi rapidement que ces téléphones de jeu. Tous ces appareils sont généralement basés sur le dernier processeur Snapdragon. Le S22, le Redmagic 6 Pro et le Legion Phone Duel 2 ont tous la même puce Snapdragon 888 à l’intérieur.

Mais les jeux Android ont attiré notre attention sur quelques nouvelles fonctionnalités des smartphones, et ces fonctionnalités sont devenues plus tard courantes. Les téléphones de jeu Android ont été les premiers à proposer des écrans à taux de rafraîchissement élevé (90 Hz et 120 Hz) et des quantités ridicules de RAM. Les fabricants de smartphones traditionnels ont ensuite apporté ces fonctionnalités à des produits phares réguliers tels que la série Galaxy S. Le ventilateur de refroidissement pourrait bien être la prochaine innovation de téléphone de jeu qui se déplacera vers plus d’appareils Android.

La marque déposée de Samsung semble indiquer que la société pourrait bientôt lancer des produits avec des ventilateurs intégrés qui donneront à l’utilisateur la possibilité de les activer et de les désactiver. Si tel est le cas, nous supposerions que seuls les smartphones et tablettes phares intégreraient des ventilateurs pour un refroidissement amélioré. Ce sont les appareils capables d’offrir aux utilisateurs le plus de puissance et les appareils qui bénéficieraient le plus d’un refroidissement actif. C’est pourquoi «Activer le mode ventilateur» a déjà du sens pour la série Galaxy S22. Le prochain Fold 3 est également le genre de produit phare de Samsung qui pourrait avoir son propre fan, étant donné que le combiné fonctionnera sur le même processeur Snapdragon 888.

Il y a peut-être une autre raison pour laquelle Samsung a besoin d’un refroidissement actif pour les futurs appareils haut de gamme. Samsung a travaillé sur des GPU dotés de la technologie AMD qui pourraient surpasser les graphiques Snapdragon. Ce type de performance nécessitera probablement un meilleur refroidissement. Le Fold 3 pourrait être le premier téléphone Samsung doté d’un GPU AMD. Et si tel est le cas, d’autres produits phares de Samsung Android devraient utiliser des GPU similaires à l’avenir.

