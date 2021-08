Une fuite vidéo montre des centaines de personnes dans un camp pour migrants positifs au COVID dans le sud du Texas 10z viral

in

MISSION, Texas – Des centaines de migrants illégaux se sont rassemblés sous un pavillon du parc Anzalduas où des tentes temporaires ont été installées pour héberger les personnes testées positives pour COVID-19 au cours du week-end, selon une vidéo fournie à la Daily Caller News Foundation.

L’installation temporaire a été installée au plus profond du parc Anzalduas et hors de la vue du public après que la ville de McAllen a publié une déclaration de catastrophe en réponse à environ 1 500 migrants positifs au COVID-19 qui ont été libérés dans la ville la semaine dernière, selon des responsables locaux. La vidéo montre les conditions de surpeuplement dans le parc où les migrants se pressent sous un grand pavillon et se déplacent entre plusieurs tentes bronzées installées dans la région.

Les forces de l’ordre fédérales et locales ont empêché les amis, les membres de la famille et les journalistes d’entrer dans le parc. Une source du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) a fourni une vidéo de l’installation temporaire installée à l’intérieur du parc enregistrée ce week-end au DCNF mercredi. La source a demandé à rester anonyme car elle n’était pas autorisée à parler aux médias à ce sujet.

Les personnes qui attendaient à l’extérieur du parc pour récupérer les migrants illégaux ont déclaré samedi à la Daily Caller News Foundation qu’elles ne savaient pas que leurs amis et les membres de leur famille étaient détenus dans un établissement mis en place pour les personnes testées positives pour COVID-19.

“Nous sommes venus ici pour les récupérer mais ils nous ont dit que nous ne pouvions pas entrer”, a déclaré un homme qui a immigré du Honduras au DCNF, il a refusé de donner son nom pour protéger les personnes qu’ils essayaient de récupérer dans le parc. « Ils ont dit que nous ne pouvions pas entrer parce qu’ils ont COVID. »

La ville de McAllen a déclaré l’état de catastrophe après qu’environ 1 500 migrants positifs pour COVID-19 ont été libérés de la détention fédérale dans la ville vers le 4 août, a rapporté le DCNF. La ville a installé une tente temporaire dans un parking vide avant de déménager et d’étendre les opérations au parc Anzalduas.

L’homme a déclaré au DCNF « qu’il y a une caravane » de Honduriens en route pour les États-Unis, mais il n’a pas précisé à quel point ils en étaient. Il a ajouté que les personnes qu’il était censé récupérer dans le parc lui avaient dit qu’un bus devait les emmener dans une église du centre-ville de McAllen, mais qu’il avait déjà plus d’une demi-heure de retard.

“Non. je ne savais pas [that his friend tested positive for COVID-19]», a déclaré le Hondurien au DCNF. « Tous ceux à qui j’ai parlé ne savaient pas qu’ils étaient malades. »

« J’attends un ami, je ne le connais pas. Il vient d’appeler et il a dit qu’il était là et qu’il voulait déjà partir », a déclaré Luis Montesino, 60 ans, de McAllen, au Texas, au DCNF. “L’immigration laisse partir les gens parce qu’il y a beaucoup de monde, donc ils ne peuvent pas suivre les gens et ils les libèrent.”

Montesino a déclaré qu’il n’avait jamais visité le parc auparavant et pense que le nombre de personnes entrant illégalement aux États-Unis est “alarmant”. Les agents des frontières ont rencontré près de 213 000 migrants à la frontière sud en juillet, dont un record de 18 900 mineurs migrants non accompagnés, selon le CBP.

