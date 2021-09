Une fuite vient-elle de révéler plus d’un téléphone Pixel pliable de Google ?

Les combinés pliables 2021 de Samsung représentent la meilleure génération de téléphones pliables du géant coréen. Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 sont plus durables que leurs prédécesseurs, et ils sont nettement moins chers qu’avant. Samsung a de grandes ambitions pour les ventes de téléphones pliables, car il cherche à généraliser le nouveau facteur de forme. Mais les rapports indiquent également que Samsung a prévu un deuxième pipeline de revenus pliable. La société fournira certains des principaux composants Fold and Flip à d’autres acteurs du secteur, y compris le premier Pixel pliable de Google. Appelé officieusement le Pixel Fold, le combiné pliable de Google devrait être lancé d’ici la fin de l’année, rejoignant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Maintenant, un nouveau rapport affirme que Google pourrait travailler sur plus qu’un combiné Pixel pliable. En plus de cela, un leaker bien connu affirme que le Pixel Fold sera effectivement lancé d’ici la fin de l’année.

Plans de lancement de Pixel Fold

Selon le célèbre leaker Evan Blass, l’appareil Passport Pixel Fold sera lancé avant la fin de l’année. Google travaille sur le combiné depuis plus de deux ans, a-t-il déclaré.

J’ai entendu quelqu’un en qui j’ai confiance que le Pixel pliable – nom de code : Passeport, marque de commerce : inconnue – sera effectivement lancé avant la fin de l’année. Apparemment, ils travaillent sur cet appareil depuis plus de deux ans, et si le P6 est une indication, cela vaudra le coup d’œil. – E (@evleaks) 20 septembre 2021

Passport est le nom de code interne supposé de Google qui a été associé au Pixel pliable dans le passé. Le nom commercial du combiné n’est pas apparu dans les fuites. Mais nous avons récemment vu de nombreux rapports sur le Pixel Fold. Certains ont affirmé que le Pixel Fold utiliserait les écrans OLED pliables de Samsung et les panneaux Ultra Thin Glass (UTG). D’autres ont déclaré que Google pourrait retarder le lancement du Pixel pliable, mais le combiné pourrait apparaître dans les teasers cette année. Même le code Android 12 qui vient directement de Google lui-même semblait confirmer le Pixel Fold.

Google lancera probablement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro le mois prochain. Les rapports indiquent que les téléphones pourraient être pré-commandes à la mi-octobre, peu de temps après un événement de presse. Google montre déjà le Pixel 6 publiquement après le lancement progressif de la série début août. À l’époque, Google présentait les conceptions Pixel 6 et Pixel 6 Pro, confirmait le nouveau SoC Tensor et révélait certaines des principales spécifications. Mais Google n’a jamais reconnu l’existence d’un Pixel Fold.

Un deuxième pliable Google pourrait être en préparation

Un rapport plus passionnant vient de 9to5Google. Selon les découvertes dans le code Android, Google pourrait travailler sur un deuxième combiné Pixel Fold. Rejoindre Passport est un mystérieux appareil « Jumbojack ».

Le blog dit qu’il appelle provisoirement Android 12.1 la prochaine version d’Android 12 à mi-cycle. Et c’est Android 12.1 qui inclut des détails sur Jumbojack. Le gadget semble être un appareil de test que Google a utilisé pour tester la « posture » ​​pour les API Android. La posture fait référence aux positions de charnière d’un téléphone pliable et comprend des désignations telles que « ouvert », « fermé », à moitié ouvert et « inversé ». Jumbojack n’est peut-être qu’une plate-forme de test, mais Google l’appelle un combiné “Pixel” dans le code.

Le rapport indique que Jumbojack comportera deux écrans. On devient inutilisable lorsque le Pixel est plié. Cela suggère un design comme la série Galaxy Fold, selon 9to5Google, mais le Flip présente le même type de design. L’écran principal pliable se trouve à l’intérieur et ne peut pas être utilisé lorsque le combiné est plié. D’autre part, le Flip dispose d’un écran extérieur nettement plus petit.

Le rapport indique que le nom de code interne pourrait être une référence au cheeseburger Jumbo Jack de Jack in the Box. Mais on ne sait toujours pas si le combiné a un design Fold (hotdog) ou Flip (hamburger). Enfin, le blog affirme que Jumbojack inclut des réglages Android qui ne seront pas disponibles avant le déploiement d’Android 12.1.

Cela dit, il n’est pas clair si Passport et Jumbojack seront lancés côte à côte ou si Google les séparera. Encore une fois, la source de Blass a déclaré que le passeport sera lancé d’ici la fin de l’année. Il ne fait aucune mention d’un deuxième appareil Pixel pliable