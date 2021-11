Une fusillade à Carthagène fait un mort et deux blessés, dont un très grave

11/07/2021 à 10:12 CET

ALH

UNE morts et deux blessés. C’est l’équilibre de tournage qui s’est produit hier soir dans le quartier de Las 600, au Carthagène, selon des sources policières. Un quartier tristement déprimé dans lequel les descentes de police pour arrêter le trafic de drogue sont constantes.

Précisément un problème de drogueSelon des sources proches de l’enquête, il serait à l’origine de l’événement qui a ensanglanté le quartier et attiré l’attention des voisins, compte tenu du déploiement policier qui a eu lieu.

Les mêmes sources indiquent que la prétendue L’auteur des coups de feu a été arrêté.

L’arrestation a eu lieu sur les lieux de la fusillade, après le suspect s’est réfugié dans une maison et des scènes de tension ont été vécues. Heureusement, la Police, rapidement et avec sa formation pour négocier dans ce type de situation, a fait sortir l’homme et se faire capturer, sans agresser personne d’autre.

Les deux blessés ont été transportés en ambulance à l’hôpital de Santa Lucía, avec des blessures par balle.

L’un des blessés dans la fusillade a été transféré de Santa Lucía de Cartagena à Virgen de la Arrixaca de Murcia, en raison de la gravité de ses blessures. L’une des balles, soulignent des sources proches du dossier, lui aurait touché la têteà.

Des agents de la police locale de Carthagène, ainsi que de la police nationale, l’organe compétent pour mener l’enquête, se sont rendus sur place.

Le corps du défunt a été emmené à l’Institut de médecine légale, où des professionnels de la médecine légale confirmeront la cause du décès.

Il se trouve que la fusillade mortelle a eu lieu dans le même quartier, Las 600, où Il y a quatre ans, ‘Los Gasolinas’ a joué dans un autre massacre sanglant. Les coupables l’ont admis plus tard au procès, en 2020, lors de l’audience dans la ville portuaire.