Dwayne Johnson a prêté son important pouvoir de star au groupe croissant de professionnels du show-business s’engageant à ne plus utiliser de vraies armes à feu dans leurs productions après la mort de Halyna Hutchins.

L’acteur de « Red Notice » s’est exprimé dans une interview avec Variety où il a commenté pour la première fois l’incident mortel survenu sur le tournage du western indépendant « Rust ». Alec Baldwin tenait une arme à feu qui, selon lui, était déchargée lorsqu’une balle réelle a tiré d’une manière ou d’une autre, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

« Tout d’abord, j’ai eu le cœur brisé », a commencé Johnson. « Nous avons perdu une vie. Mon cœur va à sa famille et à tout le monde sur le plateau. Je connais Alec aussi depuis très longtemps. »

C’est alors que l’acteur a noté que le film d’action Netflix, dans lequel il co-joue aux côtés de Gal Gadot et Ryan Reynolds, sera le dernier film dans lequel il utilisera de vraies armes à feu.

Dwayne Johnson s’est engagé à ne plus utiliser de vraies armes à feu dans ses films. (Frazer Harrison/WireImage)

« Je ne peux parler pour personne d’autre, mais je peux vous dire, sans une absence de clarté ici, que tout film que nous avons avec Seven Bucks Productions – tout film, toute émission de télévision ou tout ce que nous faisons ou produisons – nous n’utiliserons pas du tout de vraies armes », a-t-il promis au nom de lui-même et de sa société de production.

Johnson a ajouté: « Nous allons passer aux pistolets en caoutchouc, et nous allons nous en occuper par la poste. Nous n’allons pas nous soucier des dollars; nous ne nous soucierons pas de ce que cela coûte. »

L’acteur a noté qu’il existe des protocoles et des mesures de sécurité stricts qui sont toujours pris sur les films avec lesquels il travaille, en particulier lorsque des armes à feu réelles sont en jeu. Cependant, il a noté que des accidents peuvent toujours se produire quel que soit le nombre de mesures de sécurité en jeu.

Dwayne Johnson va changer sa façon de faire des films à la suite de l’incident de la suie de « Rust ». (Banque de photos Steve Dietl/NBC/NBCU via . Image)

« Quand quelque chose comme ça arrive de cette ampleur, [that is] ce déchirant, je pense que la chose la plus prudente et la plus intelligente à faire est de faire une pause pendant une seconde et de vraiment réexaminer comment vous allez avancer et comment nous allons travailler ensemble », a-t-il ajouté.

Dwayne Johnson n’utilisera plus de vraies armes à feu dans les films. (Kevin Winter/.)

Avec son dernier engagement, l’ancienne star de la WWE rejoint plusieurs à Hollywood qui ont déclaré qu’ils ne travailleraient plus avec des armes à feu réelles. Plus récemment, une collection de 200 directeurs de la photographie a signé un engagement déclarant qu’ils refuseront de travailler sur toute production impliquant l’utilisation de vrais pistolets.

Peu de temps après la mort de Hutchins, une pétition Change.org a recueilli des milliers de signatures appelant Baldwin et d’autres à utiliser leur influence à Hollywood pour interdire l’utilisation d’armes à feu sur les plateaux de tournage.