Une fusillade à l’université d’État de Grambling fait 1 mort et 7 blessés lors du retour au pays

Un événement de retour à la maison à la Grambling State University en Louisiane a été interrompu par des coups de feu sur le quad vers 1 heure du matin dimanche, faisant un mort et sept blessés.

Il s’agit de la deuxième fusillade mortelle cette semaine à l’école après qu’une fusillade a éclaté sur le campus mercredi matin entre deux personnes qui ne sont pas des étudiants. Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées dans cette fusillade, qui, selon les autorités, n’est pas liée à l’incident de dimanche.

L’une des huit victimes de la fusillade de dimanche était un étudiant inscrit qui a été soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

« Nos étudiants viennent ici pour une éducation et bien trop souvent, ce sont des étrangers qui ont créé ces situations qui ont mis leur vie et leur corps en danger », a déclaré le président de l’Université d’État de Grambling, Rick Gallot, dans un communiqué dimanche. « Ce n’est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. Ce n’est pas ce que nous sommes après 120 ans, et encore une fois, notre priorité est d’assurer la sécurité de nos étudiants. »

Les étudiants qui assistaient à un événement de retour au foyer au McCall Dining Center ont reçu l’ordre de s’abriter sur place jusqu’à ce que la police de l’Université donne le feu vert

Aucun suspect n’a été identifié dans la fusillade de dimanche, mais des détectives de la police de l’État de Louisiane recherchent Jatavious Carroll, alias « Rabbit », pour la fusillade de mercredi.

Carroll est recherché pour meurtre au deuxième degré, tentative de meurtre au deuxième degré et possession d’une arme sur la propriété de l’école.

La police recherche Jatatious Carroll, un suspect dans la fusillade de mercredi à l’université d’État de Grambling. (Police de l’État de Louisiane)

L’école a décrété un couvre-feu de 21h30 à 6h00 du matin jusqu’à nouvel ordre et a annulé les cours du lundi et du mardi.

L’école s’associe à la police de l’État de Louisiane pour adopter une approche plus proactive de la violence armée, a déclaré à Fox News la directrice des communications de la Grambling State University, Trish Arnold.