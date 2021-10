Une fusillade à l’université d’État de Grambling fait un mort et sept blessés

Un homme armé a ouvert le feu sur un groupe d’étudiants de l’université d’État de Grambling tôt dimanche, faisant un mort et plusieurs autres blessés.

Le tireur a ouvert le feu vers 1 heure du matin à l’extérieur d’une salle à manger où les étudiants célébraient un événement de retour à la maison – forçant les participants à se verrouiller et à s’abriter sur place.

L’une des victimes était un étudiant inscrit à l’université. Cette personne était soignée dans un hôpital local pour des blessures non précisées, a indiqué l’université dans un communiqué.

L’identité des sept autres victimes n’a pas été divulguée. La police n’a identifié aucun suspect dimanche.

Des images effrayantes de téléphones portables obtenues par KNOE montrent les moments où les coups de feu ont été tirés, faisant fuir les étudiants pour sauver leur vie.

Dans la vidéo, une foule tapageuse se bat pendant que d’autres tournent autour et crient. Huit « pops » sonores retentissent, faisant fuir le groupe.

Un couvre-feu est appliqué de 21h30 à 6h00 jusqu’à nouvel ordre, a annoncé l’université.

Les événements de retour à la maison prévus pour dimanche ont été annulés, ainsi que tous les cours, en personne et en ligne, pour lundi et mardi. L’école a également offert des services de conseil aux élèves et au personnel.

Le 13 octobre, deux personnes non inscrites à l’université ont commencé à se tirer dessus juste après 1 heure du matin, tuant l’une et blessant l’autre.

La police de l’État de Louisiane a annoncé qu’un mandat avait été délivré pour l’arrestation de Jatavious Carroll, connu sous le nom de « Rabbit », lors de la fusillade de mercredi.Facebook

Deux étudiants du GSU ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger lors d’un échange de tirs et ont été soignés dans un hôpital local.

La police de l’État de Louisiane a annoncé qu’un mandat avait été délivré pour l’arrestation de Jatavious Carroll, également connu sous le nom de « Rabbit », lors de la fusillade de mercredi. Il a été accusé de meurtre.

Le président de l’État de Grambling a imputé la semaine de violence à des personnes non liées à l’université, qui devrait célébrer son 120e anniversaire cette année.

« Nos étudiants viennent ici pour une éducation et bien trop souvent, ce sont des étrangers qui ont créé ces situations qui ont mis leur vie et leur intégrité physique en danger », a déclaré dimanche le président de l’État de Grambling, Rick Gallot. « Ce n’est pas pour ça que nous sommes ici. Ce n’est pas ce que nous sommes après 120 ans, et encore une fois, notre priorité est d’assurer la sécurité de nos étudiants. »

Les deux fusillades font l’objet d’une enquête par la police de l’État de Louisiane.