Une fusillade au Mall of America fait 2 blessés et un suspect recherché

MINNEAPOLIS – Deux personnes ont été blessées par balle vendredi à la suite d’une apparente altercation au Mall of America, envoyant les acheteurs du réveillon du Nouvel An se démener pour se mettre en sécurité et placer le centre commercial de Minneapolis sous verrouillage temporaire, ont annoncé les autorités.

Un homme a été blessé par balle à la jambe lors de la fusillade qui s’est produite vers 16h30 au troisième étage du centre commercial et une autre personne a été écorchée, a indiqué la police. Les acheteurs ont couru pour se mettre à l’abri et le centre commercial a été évacué jusqu’à la fin du verrouillage environ 45 minutes plus tard, a déclaré un responsable du centre commercial lors d’un point de presse.

Le chef adjoint de la police de Bloomington, Kim Clauson, a déclaré que la police et la sécurité du centre commercial étaient arrivées dans la minute suivant la fusillade. L’homme touché à la jambe a été transporté à l’hôpital, tandis qu’une deuxième victime a été soignée sur place et libérée. Les deux blessures ont été considérées comme ne mettant pas la vie en danger.

Aucune arrestation n’a été effectuée et le suspect aurait fui le centre commercial, a indiqué la police. Clauson a déclaré que la fusillade ne semblait pas être aléatoire.

« Il semble qu’il y ait eu une altercation entre deux hommes avant que le coup de feu ne soit tiré », a déclaré Clauson.

Alexis Gonzalez, qui travaille au centre commercial, a déclaré au Star Tribune que « lorsque nous avons entendu le coup de feu et entendu les cris, nous nous sommes tous sentis épuisés ».

Des gens attendent près d’une sortie pour être récupérés du Mall of America à la suite d’une fusillade, où deux personnes ont été blessées.Alex Kormann/Star Tribune via AP

Gonzalez a déclaré avoir vu des gens courir au début des alarmes de verrouillage du centre commercial, et les gens se sont précipités dans son magasin.

Les médias ont montré que les acheteurs du Nouvel An criaient et fuyaient le centre commercial. La police a déclaré que le verrouillage avait été levé vendredi soir et que les agents ne cherchaient plus de suspect à l’intérieur. Le centre commercial, qui devait fermer à 18 heures, est resté fermé.

Le Mall of America interdit les armes à feu dans ses locaux, selon son site Internet. Le centre commercial n’utilise pas de détecteurs de métaux et les acheteurs ne sont pas fouillés à l’entrée. Le porte-parole du centre commercial, Dan Jasper, a déclaré que des exercices de verrouillage sont effectués chaque mois pour se préparer aux scénarios de tir.