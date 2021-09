Une fusillade au Tennessee fait 4 morts ; bébé kidnappé en sécurité, 2 suspects arrêtés : rapports

Un homme et trois femmes ont été retrouvés morts dans le Tennessee samedi matin après ce qui semblait être une dispute à propos d’un bébé, selon des informations.

Deux suspects, un homme et une femme, ont été arrêtés samedi soir dans le cadre de l’affaire, et l’enfant a été récupéré en toute sécurité, a rapporté FOX 17 de Nashville.

L’incident a commencé vers 8 heures du matin à Riceville, à environ 80 kilomètres au nord-est de Chattanooga, lorsque les deux suspects sont arrivés dans une résidence, selon la station.

“Il y a eu une sorte de différend entre la suspecte et l’homme victime de plus de 10 mois dont ils sont les parents”, a déclaré le shérif du comté de McMinn, Joe Guy, à WATE-TV de Knoxville. “À un moment donné, la dispute est devenue violente et les quatre victimes ont été abattues. Un témoin s’est échappé et l’autre a fait semblant d’être blessé et a survécu. Les suspects ont alors pris l’enfant et ont quitté les lieux.”

Jazzmine Hall, 27 ans, et Curtis Smith, 38 ans, ont été arrêtés dans le cadre de quatre décès par balle dans le Tennessee, selon les autorités. (Bureau du shérif du comté de McMinn)

Les députés répondant à la résidence ont trouvé les corps de Trevon Hall, 36 ans; Skylar Hawn, 24 ans; Jesse Duprée, 40 ans ; et Brandi Harris, 39 ans, selon FOX 17.

Hall et la suspecte étaient les parents de l’enfant, ont indiqué les autorités à la station.

Lors d’une opération SWAT plus tard samedi dans le comté de Polk, les autorités ont arrêté les deux suspects, qui ont été identifiés comme étant Curtis Smith, 38 ans, et Jazzmine Hall, 27 ans.

Les accusations spécifiques envisagées ou déposées contre Smith et Hall n’étaient pas immédiatement claires.

L’enfant a été confié aux soins du département d’État des services à l’enfance, a rapporté WBIR-TV de Knoxville.

La fusillade de samedi à Riceville est survenue deux jours après une fusillade sans rapport dans la région de Memphis, où au moins une personne a été tuée et 14 autres blessées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un supermarché Kroger. Le suspect de cet incident s’est ensuite suicidé, a rapporté FOX 13 de Memphis.