Une fusillade dans un centre commercial de la région de Chicago fait plusieurs blessés et une personne en garde à vue

Au moins quatre personnes ont été blessées et un suspect était en garde à vue après que des coups de feu ont retenti dans un centre commercial de la région de Chicago, a annoncé jeudi la police.

Des coups de feu ont retenti au centre commercial Oakbrook Center à Oak Brook, dans l’Illinois, mais les autorités n’ont pas précisé ce qui a conduit aux coups de feu. La fusillade a eu lieu juste avant 18 heures

Une personne était en garde à vue après que des coups de feu ont retenti dans un centre commercial de la région de Chicago. (WFLD)

Une personne était en garde à vue. Les autorités nettoyaient toujours le centre commercial, a déclaré un porte-parole de la police à Fox News dans un communiqué.

L’étendue des blessures des victimes n’a pas été divulguée.

La fusillade est survenue quelques heures après qu’un suspect et une fille de 14 ans ont été tués dans une usine de manteaux de Los Angeles à Burlington. Les policiers ont ouvert le feu sur le suspect et la jeune fille a été touchée par une balle qui a percé un mur et l’a frappée alors qu’elle se trouvait dans un vestiaire, a indiqué la police.