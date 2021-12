Une fusillade en Alabama fait la mort d’un député à la retraite et d’un suspect: rapports

Une fusillade en Alabama mercredi a entraîné la mort d’un adjoint du shérif à la retraite qui travaillait comme serveur de processus, et du suspect, selon des informations.

L’adjoint à la retraite, qui a été identifié comme Madison « Skip » Nicholson, et l’adjoint en chef du comté de Wilcox, Trenton Gulley, ont tous deux reçu des coups de feu lorsqu’ils sont arrivés dans une résidence à Yellow Bluff vers 17 heures, a rapporté WSFA-TV de Montgomery, Alabama.

Les deux policiers se sont rendus sur les lieux après qu’une femme a appelé la police, craignant que son ex-mari ne tente de la tuer, a déclaré à la station Melissa Dove, directrice exécutive de l’Agence de gestion des urgences du comté de Wilcox.

« C’est un incident tragique », a déclaré le shérif du comté de Wilcox Earnest Evans à AL.com. « C’est vraiment dangereux de s’occuper des cas de violence domestique, comme nous le savons tous. »

Gulley a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, mais Nicholson est décédé après avoir reçu plusieurs balles dans la poitrine et une dans le cou, a rapporté la WSFA.

La femme qui avait appelé la police n’a pas été blessée, selon le rapport.

Le suspect a été identifié comme étant Billy Bizzell. Dove et le bureau du shérif du comté de Wilcox ont donné des récits contradictoires sur la façon dont il est mort, a rapporté la WSFA.

Dove a déclaré que Bizzell avait été tué par balle par l’adjoint en chef, tandis que le bureau du shérif a affirmé que Bizzell s’était suicidé, selon la station.

En plus des autorités locales, le personnel du Bueau of Investigation de l’État et du bureau du FBI à Mobile, en Alabama, est intervenu sur les lieux, selon le rapport.

Wilcox est le comté d’origine du gouverneur de l’Alabama Kay Ivey, qui a publié une déclaration à la suite de l’annonce de la mort de Nicholson.

« Ce soir, mon comté natal de Wilcox a tragiquement perdu l’adjoint du shérif à la retraite Madison ‘Skip’ Nicholson, qui a été tué par balle dans l’exercice de ses fonctions », a écrit Ivery, selon la WSFA. « Un adjoint en chef a également été soigné pour ses blessures. On nous rappelle bien trop souvent le grave sacrifice auquel nos hommes et femmes en bleu sont confrontés chaque jour pour protéger nos communautés. L’agence d’application de la loi de l’Alabama mène activement l’enquête sur cette situation tragique. les prières vont à sa famille et à ses collègues. »

Nicholson était le troisième agent des forces de l’ordre de l’Alabama à être tué dans l’exercice de ses fonctions cette année, a rapporté AL.com. Les autres étaient le sergent de police de Sheffield. Nick Risner, qui a été tué le 2 octobre, et l’officier de police de Selma, Marquis Moorer, qui a été tué le 27 juillet, selon le rapport.

Yellow Bluff est à environ 91 miles au sud-ouest de Montgomery.