Une fusillade en Pennsylvanie à domicile laisse six personnes hospitalisées la veille de Noël

Six personnes ont été blessées lors d’une fusillade dans une maison en Pennsylvanie la veille de Noël, selon un rapport.

Les deux personnes qui se sont tiré dessus ont été touchées, ainsi que quatre autres personnes à la résidence de Swissvale vers 16h30, a rapporté WPXI-TV, citant la police.

Les six personnes ont été hospitalisées et leur état n’était pas connu dans l’immédiat. La cause de la fusillade n’était pas claire.

« C’est terrifiant », a déclaré le voisin Shawn Alfonso Wells au média sur la violence des fêtes.

« Vous espérez que personne ne perde un membre de sa famille en ce moment. Ce serait horrible », a déclaré le voisin.

Aucune arrestation n’a été signalée dans l’immédiat.

