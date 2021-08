Une fusillade meurtrière à la porte nord de l’aéroport de Kaboul, selon l’armée allemande

Les forces de sécurité afghanes stationnées à l’aéroport international de Kaboul se sont engagées lundi dans une fusillade avec des “attaquants inconnus” qui a entraîné la mort d’un officier afghan, a annoncé l’armée allemande sur Twitter.

La fusillade signalée a souligné les dangers auxquels les troupes internationales et les Afghans en fuite continuent de faire face dans la ville désormais contrôlée par les talibans. L’armée allemande a déclaré dans un tweet qu’un officier de sécurité afghan avait été tué et trois autres blessés lors de l’incident du matin. L’Associated Press, citant les Allemands, a déclaré que les forces américaines et allemandes étaient également impliquées et qu’il n’y avait eu aucun blessé parmi les soldats allemands.

Le département américain de la Défense n’a pas immédiatement répondu à un e-mail en dehors des heures de bureau de Fox News.

L’aéroport de Kaboul, désormais l’une des seules routes hors du pays, a connu des jours de chaos depuis que les talibans sont entrés dans la capitale le 15 août. avion cargo militaire au décollage, certains des sept tués le 16 août.

Les talibans, qui contrôlent les périmètres extérieurs de l’aéroport de Kaboul, n’ont jusqu’à présent pas ouvert le feu sur les troupes de l’OTAN ou afghanes à l’intérieur, a rapporté l’Associated Press.

