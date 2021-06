Une génération en rébellion – AS.com

La pandémie a marqué de nombreuses générations. Ces enfants qui, pour la première fois, sont entrés à l’école. Ou les moins jeunes, qui ont commencé leur cursus universitaire… ou l’ont terminé. Le coronavirus s’est faufilé au milieu de nombreuses premières et le basket-ball n’a pas fait exception. Le repêchage 2020 était bizarre, comme presque tout cette année-là. Prévu le 25 juin, il a dû être repoussé, d’abord, au 16 octobre et, enfin, au 18 novembre. Dans les sentiments des jeunes talents, sûrement, l’impuissance et l’insécurité ; en franchise, un changement constant de plans qui a eu un impact sur sa stratégie à moyen terme. Il y avait une inquiétude sur la façon de combiner les dates de l’événement avec l’agence libre, avec la chaîne d’échanges (et leur impact sur le plafond salarial) qui se produit lors de la première nuit comme raison. Et, comme dans presque tous les domaines de la société, l’incertitude a fait surface. Partout. Dans un coup dur économique, mais aussi sportif, la NCAA a été contrainte d’arrêter la March Madness et, avec elle, la plus grande fenêtre en termes d’affichage des compétences de basket-ball. Le Combine, pour sa part, s’est également adapté à la situation et a pris forme télématiquement, supprimant le contact direct qui n’a pas dissipé les doutes.

Parce qu’il y en avait beaucoup. Indépendamment des difficultés posées par la situation sanitaire, la nouvelle portée est arrivée sans faire beaucoup de bruit. Après le débarquement de Zion Williamson ou Ja Morant, et en attendant Cade Cunningham, il semblait qu’une génération soit vouée à l’indifférence. Ni à l’échec, qui est un mot majuscule, mais à une destination qui semblait écrite en minuscule. Sur LaMelo Ball, qui se présentait comme l’une des stars potentielles (si, à l’époque, ce mot était prononcé), le poids de son nom de famille, une certaine immaturité et le fait d’avoir joué hors des Etats-Unis, en Australie . James Wiseman, numéro un des Mocks pendant longtemps, est arrivé après avoir disputé seulement trois matchs dans le tournoi universitaire. Derrière, une histoire bouleversée : après une sanction de 12 matchs pour, selon la NCAA elle-même, avoir reçu des “paiements indus”, le joueur a lui-même décidé de quitter la compétition.

Des lignes et des lignes et aucune avec un destin gagnant. Si, normalement, on pèche par exagération avec ces jeunes qui se démarquent, dans ce cas l’inverse a été fait, comme le temps semble le montrer. On n’attendait rien d’eux et ils ont répondu en donnant tout. “Ils nous ont dit que notre classe était une ordure”, a posté Tyrese Haliburton sur son profil Twitter alors qu’il notait comment la saison s’était déroulée pour chacun de ses camarades de génération. La garde des Kings, avec LaMelo lui-même et Anthony Edwards, a été l’un des trois nominés pour la meilleure recrue de l’année. Sûrement, l’une des surprises dans la surprise générale. Dans l’énième déception de sa franchise, qui erre dans le désert de la phase finale depuis quinze ans, c’est de l’espoir. Peut-être, de tous, le plus mature. Il improvise au son de n’importe quel joueur spécial, mais se distingue avant tout par sa capacité à mesurer les temps. Au cours de sa première année en tant que professionnel, il a joué en moyenne 30,1 minutes par match et, dans celles où il n’a pas été sur le terrain, son absence a été notée. C’est un classique dans le corps d’un adolescent, et il n’a pas eu beaucoup de mal à projeter ce qu’il a vu au stade universitaire. Bonne vision, bonne utilisation du pick and roll, capacité à trouver le tireur libéré et choix correct de ses propres coups, etc. Tout ce que les académies exigent. 13 points, 5,3 passes décisives, 52,9% du field goal, 40,9% des tripes et le sentiment que, avec De’Aaron Fox, cela peut être un bon endroit pour poser la première pierre d’une reconstruction nécessaire.

LaMelo et Edwards peuvent être des stars

Pendant de nombreux moments de la saison, Haliburton s’est même classé comme le favori pour le prix de la recrue de l’année. Sur ses propres mérites, bien sûr; mais aussi à cause des circonstances. Tout influence, toujours, et tout fait partie du jeu. Cela a été le plus constant, avec un tic tac sûr et modéré dans le métronome qui est lui-même. Un rythme imbattable pour sa progression, mais moins percutant que celui du rock and roll incarné par LaMelo ou Anthony Edwards. Moins que l’anarchie du petit Ball ou le crush du joueur des Wolves, des goodies pour toute compilation des meilleurs jeux. Tous deux ont montré qu’ils avaient le talent pour devenir des stars de la NBA. Le temps jugera, bien sûr, mais la matière première existe. Ils répondent au profil, aussi bien sur les pistes qu’en dehors. Et chacun à sa manière. Souvent, il ne s’agit pas d’être le meilleur, mais d’être différent, et, même parmi les meilleurs, la distinction peut faire pencher la balance.

Les fichues blessures, comme tant de fois dans cette saison, ont fait irruption dans une promotion qui, pour ce qui vient, promet de fortes émotions. 15,7 points, 5,9 rebonds et 6,1 passes décisives d’un LaMelo qui a déjà montré qu’il voulait une idylle avec une histoire pour lui, avec des records qui restent dans la postérité. En janvier, avec un 22 + 12 + 11, il est devenu le plus jeune joueur à signer un triple-double. Culminaba, con él, una racha de siete partidos en dobles dígitos de anotación para presentarse en sociedad, para quitarse los estigmas de su familia y para dejar claro su perfil: el de un poeta, el de un jugador por el que merece la pena pagar une entrée. Il a laissé des nuits mémorables dans des Hornets drôles et querelleurs et, enfin, avec un projet qui pointe vers quelque chose (bien que ce soit indéterminé). Il s’est dissous dans le play-in, dans le match le plus important de sa carrière à ce jour, mais beaucoup le remercient pour les veillées de rêves. Il a mené la portée des passes décisives et s’est classé deuxième pour les rebonds et les passes décisives.

Il a mené, en somme, avec le prix du meilleur rookie sous forme de drapeau, bien qu’avec la permission d’Edwards, coupable de son deuxième cran en termes de score. 19,3 de moyenne pour le numéro un de la Draft, qui, petit à petit, a su affirmer sa position. Sa capacité à faire des chiffres était évidente dès le premier instant, bien qu’avec un prix très élevé à payer : de mauvais pourcentages et, dans les moments clés, de mauvaises décisions. Les deux sections se sont améliorées sans abandonner les explosions numériques, avec deux nuits de 42 points et 19 au-dessus de 25. Lors des 22 derniers matchs de la saison, il a en moyenne 23,3 points avec 17,5 tirs, 58,6% en tirs réels qui le placent devant près de 300 joueurs de ligue dans la section. Parmi eux, Bradley Beal, Jrue Holiday, Luka Doncic, Joe Ingles, LeBron James ou Devin Booker ; joueurs très confiants. Le parcours n’a pas été le plus approprié pour briller dans le Minnesota, mais il a laissé le sentiment, sans contretemps, de cacher des possibilités qui vont bien au-delà de ce qui est vu. Il a déjà gagné le respect absolu d’une légende comme Dwyane Wade, “Je pense qu’il peut être un meilleur joueur que moi”, et il s’est emparé, activement et passivement, de l’illusion des Loups, “Je maintiens l’esprit du peuple ; j’ai l’impression d’être la vie de l’équipe.” Il parle à l’intérieur des pavillons, mais aussi à l’extérieur. Et avec la même explosivité et le même talent : ses conférences de presse, contre toute attente, sont devenues un rendez-vous obligatoire. Si vous souhaitez étiqueter vos (nombreuses) affiches, le plus difficile sera de choisir entre l’une des nombreuses bonnes phrases que vous avez données.

Impact général rarement vu

Ce sont les trois sommets d’une génération, mais d’une qui dessine une très grande figure géométrique. On disait que c’était une ébauche de passage, une transition. Tout au plus une sélection de deux, ou trois, noms… et c’est finalement le contraire. Littéralement. Si la liste du premier tour des élections est revue, seuls trois ou quatre noms sortent qui n’ont pas eu de rôles pertinents dans leurs équipes. Au total, 25 recrues ont dépassé la moyenne des 20 minutes. Derrière, plus de noms avec une présence, mais moins : 29 autres sont au-dessus de 10. Parmi eux, des joueurs comme Payton Pritchard, pleinement intégrés dans la dynamique des Celtics, également en playoffs ; Immanuel Quickley, une partie importante des glorieux Knicks et avec des signes d’un talent de haut score, ou Tyrese Maxey, explosion en phase finale avec les Sixers (39 points lors du sixième match contre Atlanta), mais déjà avec des avertissements précédents, avec des matchs jusqu’à 30 ou 39 buts dans le cours régulier. En matière de production, les chiffres sont également de votre côté. Jusqu’à douze recrues ont terminé la saison régulière au-dessus de 10 points en moyenne, dix-huit ont dépassé les 4 rebonds et huit ont obtenu 3 passes décisives.

Dans cette portée réside, sans aller plus loin, l’espoir le plus immédiat de franchises comme les Houston Rockets ou Oklahoma City Thunder. Tous les deux, bien sûr, avec l’esprit tourné vers le prochain repêchage (dans le cas de Mark Daigneault, jusqu’en 2027, avec 34 rondes terminées), à l’avenir en général; mais avec des morceaux de présent en cours de route. Àleksej Pokusevski, Théo Maledon, Kenyon Martin… ou le cas curieux d’Armoni Brooks et Jae’Sean Tate, pas choisis à l’époque, mais camouflés dans le maelström positif de cette année. Desmond Bane, avec Xavier Tillman à ses côtés, a déjà démontré sa capacité à faire partie d’un projet prometteur comme celui de Memphis. A Detroit, en revanche, ils s’accrochent également à Saddiq Bey, brillant et capable de se faufiler dans les premières positions des mises à jour hebdomadaires, et Isaiah Stewart ; et à Orlando, RJ Hampton et Cole Anthony ont également trouvé leur place dans une équipe qui, dans les prochains mois, sera soumise à un ouragan de changements. En attendant, un pas de plus devant des joueurs comme Wiseman lui-même, Obi Toppin, Isaac Okoro, Patrick Williams, Killian Hayes ou Deni Avdija, avec des raisons pour plus qu’il n’a été prouvé. Ils ont beaucoup à dire. Ils ont déclaré par contumace.