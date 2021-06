“Une gifle au visage”: le changement de Jitin Prasada au BJP secoue les dirigeants du Congrès

in

Le député du Congrès Rajya Sabha et chef de l’opposition, Mallikarjun Kharge, a déclaré que Jitin Prasada avait également un avenir au sein du parti du Congrès.

La décision de Jitin Prasada de déserter le Congrès et de rejoindre le Bharatiya Janata Party a secoué les hauts dirigeants du Congrès. L’ancien ministre en chef de l’Uttarakhand, Harish Rawat, l’a qualifié de « gifle au visage du parti du Congrès ». Il a également exprimé sa surprise face à la remarque de Jitin Prasada qualifiant le Congrès de parti régional.

«Pour moi, Jitin Prasada rejoindre BJP est comme une grosse gifle sur mon visage. C’est triste et décourageant. Je suis surpris qu’il ait qualifié le Congrès de parti régional et qu’il ait rejoint le parti contre lequel sa famille s’est battue », a déclaré Harish Rawat.

L’ancien ministre de l’Union, Milind Deora, a déclaré que le Congrès devait reprendre sa position de grand parti indien. «Je crois en @INCIndia en tant que parti qui peut et doit récupérer sa position de grande fête sous tente en Inde. Nous avons toujours un banc solide qui, s’il est responsabilisé et utilisé de manière optimale, peut livrer. Je souhaite seulement que plusieurs de mes amis, pairs et collègues estimés ne nous aient pas quittés », a déclaré Deora.

Sanjay Jha, ancien porte-parole du Congrès et fervent partisan du groupe de dissidents du Congrès G-23, a déclaré que c’était une perte pour le Congrès, mais s’il avait été à la place d’Amit Shah, il aurait fait de même.

« Jitin Prasad est le gain du BJP, la perte du Congrès. Période. Je viens de lui parler récemment; Jitin est un gentleman, génial et généreux. Vous ne pouvez pas blâmer le BJP d’avoir choisi des dirigeants mécontents du Congrès. Si j’étais Amit Shah, je ferais la même chose. C’est de la politique », a déclaré Sanjay Jha.

Dans un autre tweet, il a déclaré que lorsqu’il y avait des oppositions au pouvoir contre le gouvernement du BJP, le Congrès aurait dû être le chasseur. “Avec l’opposition au pouvoir contre le gouvernement, dans un monde normal, le Congrès aurait dû être le chasseur, le braconnier”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait clairement un problème avec le parti.

Prenant un coup sur le stand de la fête, Jha a déclaré: «Si votre petite amie vous quitte avec votre meilleur rival, regardez-vous dans le miroir. Ne la blâme pas ».

Le député du Congrès Rajya Sabha et chef de l’opposition, Mallikarjun Kharge, a déclaré que Jitin Prasada avait également un avenir au sein du parti du Congrès. « Jaane wale jaate rehte hain (Ceux qui veulent partir, continuent de partir), nous ne pouvons pas les arrêter. C’était sa décision. Il avait aussi un avenir dans le Parti du Congrès. Cependant, c’est malheureux », a déclaré Mallikarjun Kharge.

