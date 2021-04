Une grande Avenida Parfumeries succombe à Ekaterinbourg

19/04/2021 à 11:06 CEST

Ekaterinbourg a remporté l’Euroligue féminine de basket-ball cet après-midi à Istanbul (Turquie) contre Perfumerías Avenida (68-78) qui a joué à un haut niveau, avec brio notamment de Il y a, mais ne pouvait pas surprendre de battre les puissants joueurs russes.

La Salamanque, sauf pour le deuxième trimestreIls ont joué un grand match, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, mais devant eux, ils avaient une équipe pleine de joueurs brillants, comme si c’était une équipe mondiale.

L’avenue, qui disputait sa troisième finale européenne des quatreIl a brillé, c’était un grand compétiteur, il s’est démarqué par sa vitesse et le bon travail de Hayes, le meilleur joueur du match (et de cette phase finale), mais en face se trouvait une équipe russe, Ekrapherurgo, qui est dans un autre galaxie sportive, avec les meilleurs joueurs du monde et avec un budget qui laisse loin derrière celui de l’équipe de Salamanque.

Les dix premières minutes de Perfumerías Avenida ont présenté une excellente approche du jeu, qui a conduit le grand pivot de l’équipe russe hors de la zone. Griner, qui a permis des attaques rapides et efficaces, main dans la main avec Il y a, qui montre un niveau de jeu élevé non seulement cette saison, mais ce Final Four.

L’équipe de Salamanque a suivi la leur et a réussi à approuver une différence de plus de 12 points avec les Russes, dans laquelle ils ont dominé l’attaque et la défense, jusqu’à ce qu’ils sortent pour le match. Jones ce qui a fait que son équipe a commencé à réduire les écarts dans le tableau de bord et qui a permis de terminer cette fois avec seulement cinq points en dessous. Le seul point négatif de cette pièce était la blessure de Maite Cazorla, qui a dû se retirer du sol après avoir frappé un grand triple.

Le deuxième quart a commencé avec un jeu plus clair par Griner, avec plus d’aisance sous le ring, et avec une bonne défense de toute l’équipe russe, qui voulait arrêter l’entraîneur de Salamanque, Roberto Íñíguez, avec un temps mort alors qu’à peine une minute avait été disputée.

Le jeu de Perfumerías Avenida a continué à être bon, même s’il manquait de l’aisance dans le tir qu’il avait au premier quart, avec un grand Griner et un excellent Jones, il a conduit Ekaterinbourg à aller de l’avant sur le tableau de bord et à continuer jusqu’à la pause, à laquelle il est allé avec un 30-39.

Et c’est qu’Ekaterinbourg a été dans ce deuxième quart-temps la redoutable équipe qu’elle est, qui a conduit à avaliser un 9-23 dans ces dix minutes, alors que l’équipe de Salamanque était plus fautive face au ring opposé.

Hayes ne suffisait pas

Au retour après la pause, la Perfumerías Avenida a changé sa défense, implantant une zone, qui a été étouffée par l’attaque russe, malgré le jeu de Griner ou les triples de Stewart. Mais les filles de Salamanque, petit à petit, sont revenues à leur être, ce qui leur donne tant de bons résultats cette saison, avec trois triples de Il y a, Leo Rodriguez Oui Milic qui a réduit l’écart à quatre points à une minute de la fin de ce quart-temps, alors qu’il restait à six points au début du dernier quart (53-59).

Les dix dernières minutes ont commencé avec un grand panier de Il y a et bon rebond de Milic, plus un panier de Lou Samuelson, qui a rendu l’excitation du match, d’autant plus que l’équipe russe n’a pas pu trouver le moyen de se distancer sur le tableau d’affichage de Salamanque.

Mais l’illusion s’estompait au cours des cinq dernières minutes, malgré Il y a, qui a continué à jouer, à jouer et à marquer des points, car Ekaterinbourg a fait ressortir son génie et évité ce qui aurait été la grande surprise du basket européen, que Perfumerías Avenida a remporté.

L’équipe de Salamanque a terminé le match fondu, mais heureux d’être finaliste en Europe, pour avoir disputé le Final Four à un haut niveau et pour avoir protégé, en jeu et en stratégie, le tout-puissant russe Ekaterinbourg.

Il y a elle a brillé, elle a été la plus précieuse du match avec 29 points, cinq rebonds et quatre passes; tandis que pour l’équipe russe, le meilleur était Meesseman, avec 19 points, huit rebonds et trois passes décisives.

Fiche technique:

68 – Perfumerías Avenida (21 + 9 + 23 + 15): S. Domínguez, Hayes (29), K. Samuelson (7), L. Samuelson (6) et Hof (8) – au départ cinq – Cazorla (3), Leo Rodríguez (5), Milic (8) et Alarie (2).

78 – Ekaterinbourg (16 + 23 + 20 + 19) Vandersloot (12), Stewart (12), Quigley (9), Meesseman (19) et Griner (14) -partant cinq- Alba Torrens (3), Beglova et Jones ( 9).

Arbitres: Yalman (Turquie), Juras (Serbie) et Vulic (Croatie). Éliminé par cinq membres du personnel Hof, de Perfumerías Avenida.

Pavillon: Finale de l’Euroligue féminine de basket-ball disputée à la Volkswagen Arena d’Istanbul (Turquie).