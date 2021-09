Une grande banque d’investissement au Brésil lance une application de trading crypto

in

BTG Pactual, une banque d’investissement leader au Brésil, a annoncé le lancement d’une nouvelle application qui permettra aux clients d’investir dans des crypto-monnaies. En plus de prendre en charge Bitcoin et Ethereum, la banque prévoit également de prendre en charge une large gamme d’altcoins.

La plate-forme Mynt de BTG permet actuellement aux utilisateurs d’acheter du BTC et de l’ETH. Cependant, Andre Porthilo, responsable des actifs numériques chez BTG Pactual, a déclaré : « À ce premier moment, nous aurons les deux principaux actifs du marché, mais nous inclurons d’autres cryptos pour le trading au fil du temps. Nous aurons une plate-forme complète avec des actifs basés sur la blockchain.

Application pour répondre à la demande accrue des clients

Le PDG de BTG Pactual, Roberto Sallouti, a déclaré que le développement de la plate-forme Mynt était dû à la demande accrue des clients pour un tel service. Salluti a déclaré qu’il y avait un nombre accru de clients qui voulaient échanger des crypto-monnaies.

Le PDG de BTG a également déclaré que l’application offrirait des fonctionnalités qui facilitent le trading de crypto et fourniront des ressources éducatives qui permettront aux nouveaux utilisateurs d’en savoir plus sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Il a déclaré que parce que les crypto-monnaies étaient une nouvelle classe d’actifs, les ressources éducatives en apprendraient davantage aux clients de la banque sur l’espace.

Une publication d’information locale, le Rio Times, a déclaré que le lancement de cette nouvelle application de trading crypto ferait de BTG la plus grande institution financière du Brésil pour permettre à ses clients de s’engager directement avec des actifs crypto.

Apportez de la crédibilité au secteur de la cryptographie

Porthilo a ajouté que le fait que la banque soit réglementée au Brésil apporterait de la crédibilité au secteur en plein essor de la cryptographie. La banque d’investissement est réglementée par la Banque centrale du Brésil et la Commission brésilienne des valeurs mobilières.

Il a en outre ajouté qu'”Avec le soutien de BTG Pactual, Mynt présente des différences fondamentales en matière de sécurité et de crédibilité”. Selon Porthilo, ces caractéristiques joueraient un rôle clé dans l’introduction des gens à cette classe d’actifs qu’ils connaissaient peu.

Le lancement de la plate-forme Mynt n’est pas la première tentative de la banque d’investissement BTG de s’aventurer dans les crypto-monnaies. En 2019, la banque d’investissement a lancé ReitBZ, un jeton de sécurité adossé à l’immobilier. Avant cela, l’entreprise était impliquée dans la recherche sur les actifs numériques.

En avril 2021, BTG Pactual est devenue la première banque d’investissement au Brésil à lancer un fonds crypto. C’était après que la société a lancé le Bitcoin 20 Multi-Market Investment Fund, dont l’objectif était également de répondre à la demande des clients pour les investissements cryptographiques.

