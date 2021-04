Une grande banque thaïlandaise expérimente la finance décentralisée

Kasikornbank, ou KBank, l’une des plus grandes banques de Thaïlande, a commencé à expérimenter les services DeFi dans le cadre de son plan d’expansion commerciale.

Selon un rapport du Bangkok Post, l’exploration financière décentralisée de la banque est dirigée par la filiale technologique de KBank, Kasikorn Business Technology Group, ou KBTG.

Commentant les plans DeFi de KBank, Ruangroj Poonpol, président de KBTG, a déclaré:

«DeFi est une exploration clé pour le groupe KBank cette année […] Le projet est exploré par KBTG dans le cadre de la deuxième phase du programme de transformation numérique de l’entreprise. »

Selon Poonpol, DeFi pourrait détenir la clé de l’amélioration de l’inclusion financière des personnes en Thaïlande via l’accès à des services financiers innovants, ajoutant: «Avec cette forme adossée à des actifs, DeFi pourrait également créer de la valeur économique pour la Thaïlande.»

DeFi adossé à des actifs présente des obstacles réglementaires, compte tenu de son interaction avec les actifs du monde réel. En effet, les acteurs de l’industrie, tels que Rune Christensen de MakerDAO, ont déjà commencé à réclamer un engagement entre les parties prenantes de DeFi et les régulateurs si la finance décentralisée doit poursuivre sa transition vers l’arène traditionnelle.

Avec l’adoption de DeFi dans les cartes, KBank cherche à étendre sa présence en Asie du Sud-Est, en particulier dans des pays comme le Vietnam où environ les deux tiers de la population restent non bancarisés.

L’incursion DeFi de KBank fait suite à la domination de la banque dans l’arène bancaire numérique du pays. Le deuxième plus grand prêteur thaïlandais en termes d’actifs représenterait 40% des transactions bancaires numériques du pays, tout comme la plus grande plate-forme bancaire mobile de Thaïlande avec plus de 16 millions d’utilisateurs sur son application.

Outre son expérimentation DeFi prévue, KBank a également une histoire d’adoption de la crypto et de la blockchain en Thaïlande. En septembre 2018, la banque a rejoint la solution B2B basée sur la blockchain de Visa pour les transactions de paiement transfrontalières.

KBank, via sa filiale KBTG, exploite également une plateforme de trading numérique en collaboration avec la Bourse de Thaïlande.