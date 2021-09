Une grande Carlota Ciganda partage la tête du Portland Classic

Carlota Ciganda a surmonté un double bogey précoce pour signer une carte de 68 coups et mène la Cambia Portland Classic après la dispute du premier jour.

L’Espagnol, seul membre de l’équipe européenne de la Solheim Cup sur le parcours, a débuté la journée avec le handicap des basses températures à l’Oregon Golf Club. “Ce matin, sur certains coups, le ballon a volé 10 à 12 mètres de moins, du moins pour moi sur le terrain” a dit Cigane.

“Je me suis dit : ‘Je dois ajuster ça sur le terrain de golf parce qu’il fait si froid.’ L’Écossaise Gemma Dryburgh a également tiré un 68 dans la matinée, et la Thaïlandaise Pajaree Anannarukarn les a égalés pour la tête de l’après-midi.. Anannarukarn a remporté son premier titre du LPGA Tour en Irlande du Nord le mois dernier.

Ciganda a réussi un birdie sur deux de ses quatre premiers trous, puis a riposté avec le double bogey à la normale 4 14.

L’Espagnol s’est calmé la semaine dernière après un doublé à Inverness lors de la Solheim Cup. “Pour être honnête, j’étais assez fatigué” a dit Cigane.

« La semaine dernière, je suis retourné à Phoenix, repos. Je suis plutôt bon dans ce domaine, donc c’était agréable de se détendre pendant quelques jours. Et puis je n’ai joué ici que mardi, pas en pro-am, donc je pense que c’était bien d’avoir une journée de congé hier aussi. Il n’y a pas de golf sur le parcours. Si je me sens bien. J’essaie de profiter de cet élan de Solheim et de l’avoir ici, de faire de bons coups et de faire de mon mieux. »

Yealimi Noh a été le seul des cinq joueurs de l’US Solheim Cup à briser la paire, avec 71 coups. Jennifer Kupcho a signé 73, Mina Harigae 75, le vainqueur 2014 Austin Ernst 76 et Brittany Altomare 78.

