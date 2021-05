Une grande chaîne d’épiceries vient de publier deux gros rappels – voici ce que vous devez savoir – .

Wegmans, une chaîne de supermarchés comptant plus de 100 emplacements dans plusieurs États de l’Est et du Midwest, a récemment publié un rappel pour deux articles: le concentré de bouillon d’os de bœuf biologique Kitchen Accomplice et la vinaigrette au gorgonzola et aux poires White Oak Farm & Table.

Le concentré de bouillon d’os a été rappelé il y a environ une semaine en raison de la présence d’huile hydraulique. Comme c’est le cas pour la plupart des rappels, si vous avez acheté cet article pendant la période pertinente – qui dans ce cas se situe entre le 18 mars et le 25 avril 2021 – vous avez droit à un remboursement complet.

Le communiqué de presse complet derrière le rappel peut être consulté ci-dessous:

RAISON DU RAPPEL:

Présence potentielle de matières étrangères More Than Gourmet, Inc. a annoncé un rappel volontaire de produit concernant le concentré de bouillon d’os de bœuf biologique Kitchen Accomplice 12 oz. Ils émettent ce rappel en raison de la présence potentielle de matières étrangères (en particulier, de l’huile hydraulique) dans le produit. Le produit concerné a été acheté entre le 18 mars et le 25 avril 2021 et a été utilisé avant / vendu avant les dates du 01/03/2023 et du 08/04/2023. INFORMATION DE REMBOURSEMENT: Tous les produits peuvent être retournés au service clientèle pour un remboursement complet POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ:

Service à la clientèle Plus que Gourmet, 1-800-860-9391

Quant à ce qu’est l’huile hydraulique, elle est utilisée comme lubrifiant anti-usure pour certains types de machines et n’est réglementée que pour le «contact accidentel avec des produits alimentaires». Il est le plus souvent utilisé par les producteurs de fruits et légumes, dans les usines de transformation des produits laitiers et des œufs, ainsi que dans les installations de production et de manutention des aliments.

Cenex ajoute:

L’huile hydraulique de qualité alimentaire est une huile sans cendre composée d’huiles de base qui sont des huiles minérales blanches de qualité USP combinées à des additifs spécialisés pour compléter les performances d’exploitation tout en conservant l’approbation sous les contraintes USDA H-1. Les additifs utilisés comprennent des inhibiteurs de rouille et de corrosion pour protéger les pièces métalliques ainsi que des agents anti-usure et des rehausseurs de pression extrême pour améliorer la capacité de charge. L’huile hydraulique de qualité alimentaire n’est pas approuvée pour une utilisation dans des applications en contact direct avec les aliments.

La vinaigrette White Oak Farm & Table Gorgonzola et salade de poire, quant à elle, a été rappelée en raison d’un problème d’étiquetage.

Le communiqué de presse de la vinaigrette en question peut être consulté ci-dessous:

RAISON DU RAPPEL:

Mal étiquetage des ingrédients du produit COMMENT IDENTIFIER LE PRODUIT RECALÉ:

Vinaigrette au gorgonzola et aux poires White Oak Farm & Table

CUP: 008-05426-30002-0 Une mauvaise étiquetage des ingrédients du produit; Vinaigre de vin rouge et moutarde. Vinaigrette aux poires Gorgonzola Farm & Table White Oak 6 / 12floz UPC 80526300020 Tous les codes de lot (dates de péremption) INFORMATION DE REMBOURSEMENT: Tous les produits peuvent être retournés au service clientèle pour un remboursement complet POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ:

Wegmans Food Markets au 1-855-934-3663 du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00 ou le samedi et dimanche de 8 h 00 à 17 h 00

Encore une fois, Wegman’s offre un remboursement complet à toute personne ayant acheté l’un des deux produits ci-dessus. Bien que l’étiquetage erroné de la vinaigrette soit relativement bénin, vous voudrez certainement vous assurer de ne pas avoir le produit de bouillon d’os étant donné la présence d’huile hydraulique.

