Une grande démission peut être une opportunité de transition vers une nouvelle carrière

Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté pour la première fois l’année dernière, Janel Abrahami a quitté un emploi qu’elle occupait depuis moins d’un an – sans rien d’autre.

Pour beaucoup, une telle décision peut sembler risquée.

La décision a laissé Abrahami, qui vit dans la région métropolitaine de New York, à la recherche d’un autre emploi à temps plein sur le « marché du travail le plus sombre du siècle », a-t-elle déclaré. Pourtant, elle n’avait aucun regret.

« Il n’y a pas eu un seul jour où je me suis réveillé pendant cette période où je me suis dit: » Mon Dieu, j’aimerais ouvrir mon ordinateur portable pour me connecter à ce travail maintenant « », a déclaré Abrahami.

Abrahami a profité de ce temps libre pour passer à une nouvelle carrière en tant que coach de carrière indépendant. Beaucoup de ses clients sont comme elle et « ont soif de plus de vie dans leur vie », a-t-elle déclaré.

Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, de nombreux travailleurs qui ont eu la chance de conserver leur emploi ont été chargés de travailler à distance tout en relevant des défis complexes tels que la garde d’enfants, l’enseignement à domicile et les risques pour la santé.

Le stress a laissé de nombreux travailleurs se demander s’il existait un meilleur moyen.

Cela a provoqué la soi-disant grande démission, où de nombreux travailleurs américains jettent l’éponge sur leur travail à temps plein, souvent sans que leur prochain mouvement soit immédiatement aligné.

Le taux de départs montre que 4,3 millions de travailleurs ont quitté leur emploi en août, selon les dernières données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, marquant une série record remontant à décembre 2000.

Pendant ce temps, le marché de l’emploi est revenu en force, avec 531 000 nouveaux emplois créés en octobre. Le taux de chômage est tombé à 4,6%, un creux pandémique.

Les salariés ont désormais le dessus.

« Il faudra un certain temps pour que ce soit à nouveau un marché d’employeurs », a déclaré le planificateur financier agréé Ted Jenkin, PDG et fondateur d’Oxygen Financial à Atlanta. « Cela arrivera, mais cela prendra un certain temps. »

Même après que le marché ait finalement changé, beaucoup s’attendent à ce que de nouvelles normes sur le lieu de travail soient là pour rester. Les interruptions de carrière entre les emplois, qui étaient autrefois stigmatisés, peuvent rester la norme, selon les experts.

S’il est bien fait, ce temps entre deux emplois peut aider les professionnels à se recentrer et à trouver de nouvelles carrières, disent-ils.

Faites l’inventaire de vos finances

Avant de franchir un tel saut, les conseillers financiers soulignent qu’il est important de s’organiser financièrement.

« Vous devez savoir combien de temps votre réserve d’argent vous durera », a déclaré Jenkin.

L’argent que vous avez mis de côté devra peut-être aller plus loin que vous ne le pensez, en fonction de votre prochain mouvement. Par exemple, si vous envisagez de quitter votre emploi pour créer une entreprise, vous aurez probablement besoin d’au moins un an de réserves de trésorerie, a déclaré Jenkin.

« Les entreprises mettent toujours deux fois plus de temps à générer des flux de trésorerie que les gens ne le pensent », a-t-il déclaré.

Il est important de noter qu’il y a des mesures que vous devez prendre avant même de quitter votre emploi.

Souvent, les gens ne font pas l’inventaire et sautent sur ce qu’ils pensent qui les rend heureux. Roger Ma fondateur de Lifelaidout

Assurez-vous d’abord de terminer tous vos rendez-vous chez le médecin et le dentiste en suspens et de déterminer ce qu’il vous en coûtera pour maintenir votre couverture maladie, a déclaré Jenkin.

Si vous avez contracté un prêt sur votre 401 (k), sachez que vous devrez peut-être payer ce solde dans les 90 jours suivant votre départ de votre employeur, a-t-il déclaré.

Assurez-vous également de savoir si votre entreprise vous paiera ou non pour les congés non utilisés.

Roger Ma, CFP, fondateur de Lifelaidout et auteur du livre « Work Your Money, Not Your Life: How to Balance Your Career and Personal Finances to Get What You Want », a déclaré qu’il conseillerait aux clients de faire la transition à faible risque. que possible.

Commencez par voir si vous pouvez prendre un congé de votre emploi actuel, même s’il n’est pas rémunéré, ou réduire vos heures.

« De cette façon, l’impact sur vos finances n’est pas si grave », a déclaré Ma.

Faites un inventaire de votre situation professionnelle actuelle pour identifier ce qui ne fonctionne pas, que ce soit la fonction, l’industrie ou la rémunération.

Ensuite, cherchez à savoir si votre prochain déménagement aidera vraiment à résoudre ces problèmes en effectuant des entretiens d’information avec des personnes qui sont déjà dans cette carrière.

« Souvent, les gens ne font pas l’inventaire et sautent sur ce qu’ils pensent qui leur convient le mieux », a déclaré Ma.

‘Faîtes-le bien la première fois’

Il n’y a pas de raccourci lorsqu’il s’agit de trouver la meilleure voie à suivre si vous n’êtes pas satisfait de votre travail actuel, a déclaré Abrahami, ce qu’elle souligne avec ses clients en coaching de carrière.

Cela demande une réflexion et une réflexion approfondies, a-t-elle ajouté. Sans cela, quelqu’un peut se retrouver dans la même situation dans six à douze mois.

« Si vous le faites bien du premier coup et que vous êtes vraiment honnête avec vous-même, le reste du processus est tellement plus fluide, plus facile et plus agréable », a déclaré Abrahami. « Si vous sautez cette étape, le processus va être boueux. »

Entre deux emplois, il est important de faire quelque chose chaque jour qui vous aidera à aller de l’avant, a-t-elle déclaré. Et lors de l’évaluation de cette prochaine étape, faites une vérification instinctive pour vous assurer que cela vous convient.

La clé pour cela est d’avoir l’opportunité de grandir et de grandir qui vous convient. « Si vous êtes enthousiaste à l’idée de jouer le rôle, c’est un très bon signe », a déclaré Abrahami.

Sur ce marché du travail, de nombreux employeurs sont plus réceptifs aux changements de carrière, a déclaré Ariane Hunter, coach de carrière à General Assembly, une école de technologie de l’éducation qui propose des camps d’entraînement de codage, entre autres cours.

Certaines des industries où les étudiants de l’école trouvent maintenant des emplois comprennent la technologie, la finance, l’éducation, les soins de santé et le commerce électronique.

Le temps que cela prend dépend de l’industrie et d’autres facteurs, a-t-elle déclaré. Mais trouver une nouvelle opportunité prend généralement moins de temps qu’il y a un an ou deux.

« Nous constatons qu’en l’espace de six mois, ou parfois même moins, quelqu’un peut changer de carrière », a déclaré Hunter.