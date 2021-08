Tout a commencé avec “Le Cygne”. Camille Saint-Saëns, 50 ans, a imaginé un portrait musical de l’oiseau d’eau en solo pour marquer la retraite de son ami violoncelliste Charles Joseph Lebouc. Mais grâce à sa propre passion pour la nature, l’idée a progressivement fait boule de neige jusqu’à ce qu’elle se transforme en une grande fantaisie zoologique unique : une célébration étincelante des créatures grandes et petites, pleine de satire, d’humour, de mystère, d’imagination et même parfois de blagues sur le compositeur. frais. Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns était né.

Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns : Une grande fantaisie zoologique

Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns est diffusé pour la première fois en concert privé en mars 1886, puis en avril au salon de Pauline Viardot, chanteuse, compositrice et célébrité musicale aux pieds de laquelle le Paris artistique afflue en masse. Ici, une interprétation étoilée a été donnée à un public comprenant le vieux Franz Liszt, dont la curiosité avait été piquée. En effet, la nouvelle de l’œuvre se répandait comme une traînée de poudre, poussant le malin Saint-Saëns à stipuler qu’elle ne devait être publiée qu’après sa mort (sauf pour ‘Le Cygne’, qui est sorti seul). Il soupçonnait que cela pourrait s’avérer trop populaire pour son propre bien. Il avait raison.

Ce n’était pas comme s’il n’avait rien écrit d’autre. Ses œuvres englobent tous les genres, depuis 13 opéras, dont Samson et Dalila, et la première musique de film d’un compositeur bien connu (L’Assassinat du duc de Guise, 1908), jusqu’à une mini-extravagance pour un groupe d’instruments-jouets. intitulé Les odeurs de Paris. Vous pouvez comprendre qu’il pourrait ne pas vouloir que tout cela soit éclipsé par un travail de salon humoristique sur les animaux.

Saint-Saëns compose depuis l’âge de trois ans

Saint-Saëns compose depuis l’âge de trois ans. Élevé par sa mère et sa grand-tante après la mort prématurée de son père, il a connu une carrière fulgurante en tant qu’enfant prodige pianiste – il a déjà proposé de jouer en rappel, de mémoire, l’un des 32 Sonates de Beethoven. La musique ne suffisait pas non plus à satisfaire son agilité mentale : mathématicien expert, zoologiste, botaniste, chasseur de fossiles et astronome, il utilisa un jour le produit d’un best-seller pour commander un télescope avec lequel, depuis son toit parisien, il examina les étoiles.

Sa vie a été riche en tragédies

Néanmoins, sa vie a été riche en tragédies. On pense généralement maintenant qu’il était homosexuel, mais à 40 ans, il épousa Marie Truffot, beaucoup plus jeune, et eut bientôt deux fils en bas âge. Mais en 1878, André, âgé de deux ans, est tombé par la fenêtre de leur appartement du quatrième étage et a été tué sur le coup. Frappée de chagrin, Marie n’a pas pu nourrir le bébé de six mois; il a été envoyé chez sa mère pour des soins, mais n’a pas réussi à se développer et est décédé peu de temps après. Saint-Saëns blâma Marie. Trois ans plus tard, alors que le couple était en vacances, il est sorti un jour et n’est pas revenu. Il ne l’a plus jamais revue.

Saint-Saëns a disparu une deuxième fois après la mort de sa mère en 1888 – finalement, il est apparu sous un nom d’emprunt à Las Palmas. Il continua à beaucoup voyager, notamment en Afrique du Nord ; ses pérégrinations ont inspiré des œuvres telles que son Africa Fantasy et son Concerto pour piano n° 5, l’ « Egyptien ». On ne sait pas s’il essayait d’échapper à ses souvenirs difficiles ou s’il était attiré par des terres où il pourrait plus facilement et anonymement réaliser ses prédilections. Au cours de ses dernières années, malgré les honneurs accumulés à profusion, il est devenu un individu solitaire et aigri, ses jours n’étant égayés que par son caniche bien-aimé, Dalila. C’est peut-être ironique qu’il ait fini par préférer les animaux aux êtres humains.

Dans son traité philosophique, Problèmes et Mystères, il écrit : « Les joies que la nature nous donne et ne refuse pas entièrement aux plus abandonnés d’entre nous – la découverte de vérités nouvelles, la jouissance de l’art, le spectacle de la souffrance apaisée et tente de la guérir dans la mesure du possible – tout cela suffit pour le bonheur de la vie. On est enclin à craindre que tout le reste ne soit folie et illusion.

Le Carnaval des Animaux est un hommage au monde naturel qu’il adorait

Le Carnaval des Animaux sert donc d’hommage à cet homme extraordinaire au monde naturel qu’il adorait.

L’œuvre en 14 mouvements commence par une brève introduction, qui amène bientôt le lion se pavanant comme le roi des bêtes. Les poules et les coqs suivent avec des chants frénétiques, des gloussements et des coups de bec, coupés par le piano comme d’un seul coup de couteau à découper. Troisièmement, des ânes sauvages se pourchassent autour des claviers de piano avec une rapidité de sabot exceptionnelle.

Quel changement de rythme : la tortue, serpentant vers une version endormie du Can-Can d’Offenbach d’Orphée aux Enfers. La pièce de l’Eléphant contient également un délicieux envoi musical, cette fois la “Danse des Sylphes” de La Damnation de Faust de Berlioz, transférée au plus gros et au plus lourd des instruments à cordes, la contrebasse. Tout est puissamment affectueux. Ensuite, les kangourous sautillent un peu plus légèrement, s’arrêtant parfois pour regarder ou brouter.

« Aquarium » est un paysage marin magique

« Aquarium » est un paysage marin magique, son effet scintillant ajouté par une création inhabituelle : l’harmonica en verre. Heureusement, cet instrument rare (comme frotter le bord d’un verre à vin avec le doigt) peut être remplacé par un célesta ou un glockenspiel. Sa tranquillité liquide contraste avec le concours de braiments à la texture épurée qui s’ensuit désormais entre «personnages aux longues oreilles» – comme le titre indique peut-être quelque chose au-delà des ânes, on ne peut s’empêcher de se demander si Saint-Saëns est en train de fouiller chez certains équivalents humains.

Le mouvement le plus mystérieux est le Coucou dans le bois, une lointaine clarinette qui résonne dans l’ombre. Les autres oiseaux, cependant, sont principalement confinés à la « volière », avec des rafales de flûte et des trilles légers comme des plumes provenant des pianos.

Mais ce sont les pianos, ou les personnes qui en jouent, qui deviennent la cible des moqueries les plus impitoyables du compositeur. Que les « pianistes » soient inclus dans une ménagerie est une indication suffisante – et tout étudiant en piano sera envoyé esquiver les horreurs de la pratique des gammes et des exercices.

Le xylophone vibre comme des os dans ‘Fossils’

Parmi les grands enthousiasmes de Saint-Saëns figurait la collecte de fossiles, et ceux-ci ont un moment pour eux après la tombée de la nuit dans le musée. Le xylophone résonne comme des os, tandis que le thème est une parodie de Danse Macabre de Saint-Saëns, une pièce de violon virtuose dans laquelle les festivités diaboliques nocturnes sont finalement bannies à l’aube (le diable joue traditionnellement du violon – bien qu’après avoir entendu cet ensemble, il pourrait prenez plutôt le piano). La nuit est indiquée par une référence à la chanson ‘Au Clair de la Lune’.

‘The Swan’ est un magnifique solo de violoncelle

Il ne reste que ‘The Swan’, qui est à l’origine de toute l’idée : ce solo de violoncelle magnifique et douloureux qui nous ramène à l’émerveillement que le compositeur ressentait à la vue de la beauté naturelle.

Enfin, les créatures tirent leur révérence dans un dernier galop, la musique bondissant à travers des références à plusieurs de leurs différents thèmes, réunis en un seul. Assez, en effet, pour tout le bonheur de la vie.

