Une grande finale vraiment «grande»: Indian Idol fermera les portes de la 12e saison avec un spectacle de 12 heures

Pawandeep Rajan, Nihal Tauro, Arunita Kanjilal, Shanmukhapriya, Sayli Kamble et Mohd Danish ont été sélectionnés comme finalistes pour le spectacle de cette année.

La 12e saison d’Indian Idol devrait avoir une grande finale assez “grande” avec les fabricants annonçant un format de 12 heures. Ce sera la première fois dans l’histoire de la télévision indienne qu’une émission durera 12 heures. La finale d’Indian Idol 12, intitulée The Greatest Grand Finale Ever, sera diffusée entre midi et minuit le jour de l’indépendance du pays, le 15 août.

L’annonce de la méga grande finale a été faite sur la page des médias sociaux de Sony TV avec une vidéo des six finalistes. Cependant, il n’y avait aucune indication dans la vidéo sur qui pourrait être le gagnant éventuel. Pawandeep Rajan, Nihal Tauro, Arunita Kanjilal, Shanmukhapriya, Sayli Kamble et Mohd Danish ont été sélectionnés comme finalistes pour le spectacle de cette année.

Neeraj Sharma, le directeur de l’émission, a déclaré à IE Online que son équipe était impatiente de faire partie de l’histoire avec l’émission. Il a déclaré que les «grands projets» étaient toujours là pour la finale, ajoutant qu’ils auraient accueilli le spectacle dans un grand stade si la pandémie de Covid-19 n’avait pas joué de trouble-fête. Il a également exprimé sa confiance que si le spectacle du stade avait eu lieu, il aurait été complet. Sharma a déclaré que la saison avait reçu beaucoup d’amour et d’éloges et comme il s’agissait du dernier épisode, ils voulaient faire quelque chose de grand, ce qui a conduit à l’idée d’un épisode de 12 heures.

Le gagnant sera annoncé en direct à minuit, mais l’équipe pré-enregistrera des sections de l’épisode. Sharma a dit que c’était une tâche gigantesque, et donc certaines performances seraient tournées à l’avance. Il a également fait allusion à plusieurs surprises et apparitions d’invités qui promettent de faire de la finale un spectacle.

Des sources ont déclaré à IE Online que depuis que l’émission sera diffusée le jour de l’indépendance, le personnel des forces armées indiennes a été invité à y participer. Sidharth Malhotra et Kiara Advani, qui jouent dans le prochain film de Kargil War Shershaah, devraient également participer.

Sharma a déclaré que la saison était spéciale et qu’il pensait qu’elle pourrait durer quelques mois de plus malgré le fait qu’il s’agisse de la saison la plus longue de l’émission. Il a ajouté que les notes prouvaient la popularité de l’émission et que ce serait la dernière fois que le public verrait leurs chanteurs préférés jouer, l’équipe de production espérait qu’ils aimeraient la finale.

