Une grande force Penya du troisième match

4 juin 2021 à 00h34 CEST

Le Joventut s’est imposé ce jeudi avec tout le mérite à un Barça fatigué à “l’heure des sorcières” (72-63) et la série des quarts se jouera samedi aux Palau dans un match sans filet et avec toute la pression pour les Catalans.

JOV

FCB

JEUNE, 72

(23 + 8 + 18 + 23): Ferran Bassas (20 ans), Pau Ribas (12), Joel Parra, Conor Morgan (6), Ante Tomic (6) -cinq titulaires-, Nenad Dimitrijevic (10), Xavi López- Arostegui (2), Vladimir Brodziansky (8), Albert Ventura (4) et Simon Birgander (4).

FC BARCELONE, 63

(13 + 14 + 17 + 19): Adam Hanga (1), Cory Higgins (13), Víctor Claver, Nikola Mirotic (11), Brandon Davies (11) -cinq de départ-, Leandro Bolmaro (12), Rolands Smits ( 5), Pau Gasol (5), Àlex Abrines et Kyle Kuric (5).

ARBITRES

Juan Carlos García González, Vicente Bultó et Alfonso Olivares. Ils ont indiqué la technique à l’entraîneur local Carles Duran (18:56) et au banc des visiteurs (26:22).

INCIDENTS

Deuxième quart de finale de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant environ 1 000 spectateurs au Palau Olímpic (Badalona).

Les hommes de Saras ne se sont pas bien passés, ils ont été en remorque pendant tout le match. Ils n’ont eu à égalité qu’à l’aube du troisième quart (31-31), mais le manque de succès les a empêchés d’opter pour une victoire qui n’a jamais été serrée.

Coup de vent local

Le premier trimestre a répondu aux craintes que Sarunas Jasikevicius avait exprimées lors du précédent. Avec beaucoup plus d’intensité dans tous les aspects du jeu, la boite verte-noire maîtrisait parfaitement le ‘tempo’ du match dirigé par Pau Ribas et « Neno » Dimitrijevic. Quelle signature Valencia Basket a fait !

Le fait est qu’après les cinq premières minutes, le tableau de bord reflétait un dossier de 14-3 avec +17 de valorisation pour Penya et un triste +2 pour un Barça qui n’avait pas encore capté un seul rebond. Calathes blessé depuis le Final Four, l’option de placer Adam Hanga comme meneur de jeu s’avérait être un véritable fiasco.

Sara a fait appel à Leandro Bolmaro et l’Argentin capitalisé sur le début de la reprise Le Barça s’est basé sur une griffe qui l’a conduit à alterner actions positives et négatives. Deux excellents paniers de lui et un 3 points de Rolands Smits ont ramené les visiteurs à moins de 10 points à l’issue des 10 premières minutes (23-13) juste après l’avance maximale de Penya.

Réaction des visiteurs

Au deuxième quart-temps, le FC Barcelone a retrouvé ses signes identité dans les tâches défensives, mais continuait à souffrir d’un inquiétant manque de précision du périmètre (il entrait à la pause avec un 2/10 à 3s).

Bolmaro était l’un des plus éminents du Barça

| DAVID RAMÍREZ

Le désir de Joventut a entraîné trop de fautes (Morgan ‘planté’ avec trois à la 14e minute) et l’équipe est entrée dans une vrille offensive face à l’amélioration des visiteurs au point qu’elle n’a marqué que deux lancers francs de Brodziansky au début du deuxième quart (25-24 ).

Le Barça n’a pas pu égaliser en cas d’échec Brandon Davies le coup franc du ‘2+1’ et la rentrée n’ont pas abouti pour un plug ‘Vladi’ spectaculaire sur Higgins. Enfin les hommes de Carles Duran ont finalement trouvé le ring avec un panier de Dimitrijevic et un triple de Ventura pour s’échapper à nouveau (31-24)… même si le meneur macédonien s’est blessé à la cheville gauche immédiatement après. La pause a été atteinte avec 31-27 et avec un troisième match qui se profile au retour du public à Badalona près de 15 mois plus tard (d’un match contre Unicaja le 7 mars 2020).

Bassas, stellaire

Enfin Le Barça à égalité au redémarrage avec deux paniers suivi d’un grand Davies (31-31), mais la réponse vert-noir a été mortelle : une course de 7-0 avec un triple inclus par Bassas. Higgins a répondu à trois, a répondu le Catalan sous la même forme et le filleul de Michael Jordan a également répété.

Higgins a marqué 13 points, mais a raté beaucoup

| DAVID RAMÍREZ

Visiblement en souffrance, le ‘magicien’ Dimitrijevic est revenu avec un ‘2+1’ qui a encore tiré un Penya impeccable (49-39 à 2h12 à la fin du troisième quart-temps). Au moins, les Blaugrana se sont rapprochés les 10 dernières minutes (49-44) malgré le fait que Nikola Mirotic a continué d’être celui des derniers mois avec seulement quatre points et trois tirs du terrain en 24 minutes. Votre équipe a besoin de vous pour contribuer davantage. Beaucoup plus.

Justice

Avec 10/30 sur deux et trois fautes dans les 50 premières secondes du quatrième quart, chaque fois ils peignaient plus grossièrement pour ceux de Saras. Une faute “inventée” de Kuric sur Brodziansky alors qu’il en tirait trois, une non marquée sur Higgins et un 3 points de Bassas les ont maintenus constants (60-52 en l’absence de 5:10).

Le Barça a essayé jusqu’au bout et Mirotic est même apparu avec un bon panier, une ” casquette ” et un bon rebond, mais la fête appartenait à Bassas et fini 72-63 avec 20 points et 5/9 en triple du meneur local.