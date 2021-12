Une grande incertitude persiste quant aux nouvelles variantes de covid alors que l’économie mondiale se redresse: Gita Gopinath

Alors que l’économie mondiale se remet de la pandémie, de nombreuses incertitudes subsistent quant aux nouvelles variantes du COVID-19 et aux pressions inflationnistes accrues dans de nombreux pays : Gopinath



L’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, a déclaré mercredi qu’alors que l’économie mondiale se remet de la pandémie, une grande incertitude persiste quant aux nouvelles variantes du COVID-19 et aux pressions inflationnistes accrues dans de nombreux pays.

S’adressant à un événement organisé par le groupe de réflexion économique NCAER, Gopinath a en outre déclaré que la pandémie avait été aggravée par l’avènement récent de la variante Omicron du coronavirus.

La nouvelle variante du coronavirus, appelée B.1.1.529 ou Omicron, a été signalée pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis l’Afrique du Sud le 24 novembre.

« Gopinath a expliqué comment les décideurs politiques peuvent au mieux relever ces défis dans un environnement de plus en plus incertain.

« Elle a signalé le risque persistant de pandémie, qui, selon elle, se poursuivrait même en 2022 », indique le communiqué.

Selon le communiqué, les autres problèmes soulevés par Gopinath incluent une divergence significative dans la reprise après la pandémie à travers les pays, en particulier entre les économies avancées et émergentes.

« S’il est autorisé à se propager de manière incontrôlée, Omicron pourrait entraîner des hospitalisations à grande échelle et de nouvelles restrictions à la mobilité et aux déplacements, ce qui aura à nouveau un impact négatif sur les économies mondiales, à la fois avancées et émergentes », a-t-il déclaré, citant Gopinath.

Elle s’est également concentrée sur les perspectives de croissance mondiale pour l’année à venir.

Selon le communiqué, elle a noté que l’une des conclusions positives était que, bien que la pandémie soit répandue depuis près de deux ans, elle ne peut pas être comparée à la Grande Dépression du début du XXe siècle.

« L’impact de la Grande Dépression a été plus long et plus profond – en revanche, après la pandémie de COVID-19, il y a eu un rebond économique même s’il est inégal », a-t-elle ajouté.

