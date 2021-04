“Une grande partie du succès que nous avons est grâce à Juancho”

30/04/2021 à 09:51 CEST

.

La base espagnole Ricky Rubio a déclaré à l’. jeudi après le match que les Timberwolves du Minnesota ont joué contre les Golden State Warriors, qui ont remporté 126-114, que “une grande partie du succès” que l’équipe de Minneapolis a dans les derniers matchs est le résultat de la grande forme de la autre espagnol de l’équipe, Juancho Hernangómez.

Contre les Warriors, Rubio a réalisé une belle performance et est devenu le meilleur buteur de son équipe, marquant 26 points. dont 15 résultaient de triples. Le meneur d’El Masnou a marqué 5 des 8 triples qu’il a essayés, 2 des 3 tirs de deux et 7 de ses 7 lancers francs. De plus, Rubio a réalisé 6 passes et a volé deux balles.

De son côté, Juancho a marqué 9 points, les 3 triples qu’il a essayés. La performance des deux Espagnols a été fondamentale pour la victoire finale des Wolves.

Après le match, l’entraîneur des Timberwolves, Chris Finch, a applaudi la performance de Rubio et a défendu sa capacité de tir, qui a été critiquée cette saison par les médias du Minnesota.

“Ricky est un bon tireur quand les coups arrivent dans le flux de l’attaque. Et c’est ce qu’il a fait. Il a fait un excellent travail en contrôlant le jeu et en déplaçant le ballon », a expliqué Finch.

La victoire des Wolves sur les Warriors est la quatrième consécutive pour l’équipe du Minnesota, qui a été l’une des pires équipes de la NBA jusqu’à présent cette saison. Il y a quatre matchs, les Wolves n’avaient que 16 victoires, 44 défaites et étaient les derniers du tableau de la Conférence Ouest.

Rubio a dit à . que “Cela a été une saison très difficile”, avec des joueurs clés malades du covid-19, comme le centre Karl-Anthony Towns (KAT), ou blessés, comme le garde D’Angelo Russell (DLo). Mais maintenant que l’équipe “est en bonne santé, cela nous a aidé à avoir une cohérence à la fois en minutes et en joueurs”, Souligné.

Rubio a ajouté qu’il aidait également l’équipe qui Anthony Edwards, numéro 1 du repêchage 2020 et l’un des meilleurs recrues de la saison, c’est apprendre «comment jouer et quand y jouer».

“Et Juancho est spectaculaire. Je pense que la saison a commencé un peu irrégulièrement mais maintenant c’est dans un moment très doux. Et en tant que tireur qu’il est, quand il est gentil, l’équipe l’apprécie et nous devons le chercher. Une grande partie du succès que nous avons est grâce à lui“A conclu Rubio.