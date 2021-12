Une « grande question » enveloppe la poursuite rivale d’une star  » frustrée  » à Chelsea

Newcastle United pense avoir une chance de recruter Timo Werner de Chelsea, selon un journaliste allemand respecté.

Werner n’a pas tout à fait répondu aux attentes depuis son transfert du RB Leipzig à Chelsea en 2020. Son total de six buts lors de sa première saison en Premier League a été une déception. Cela aurait pu être beaucoup plus, mais un certain nombre de facteurs ont maintenu son record bas.

Par la suite, Chelsea a choisi d’investir dans un autre avant-centre cet été. Ils ont ramené Romelu Lukaku à Stamford Bridge pour un record de club.

Werner n’a depuis commencé que six matches de Premier League, marquant une fois. À 25 ans, il devrait jouer plus régulièrement et livrer.

Il est possible qu’il doive quitter prématurément Chelsea pour relancer sa fortune. Il est sous contrat jusqu’en 2025, mais a été lié à un départ anticipé.

Par example, Ralf Rangnick pourrait utiliser les connexions existantes pour emmener Werner à Manchester United. Ce serait un geste surprenant, certes.

Alternativement, Newcastle a été désigné comme preneur potentiel pour l’ancien attaquant de Stuttgart. Leur récente prise de contrôle saoudienne signifie qu’ils ont la richesse pour attirer des joueurs de renom.

On ne sait pas encore s’ils peuvent les convaincre de s’inscrire à une bataille de relégation. Mais ils font tout ce qu’ils peuvent pour signer une déclaration.

Ce serait excitant pour eux de faire venir un attaquant pour marquer leur nouvelle ère. À vrai dire, Callum Wilson est l’un des derniers joueurs à remplacer ; Mis à part les problèmes de blessures, il est l’un des membres les plus forts de l’équipe.

Mais une autre option avec lui pourrait être un coup de pouce majeur pour l’équipe d’Eddie Howe – et exciterait la base de fans.

En tant que tel, Newcastle prépare une signature ambitieuse à l’avant-centre. Un homme avec lequel ils ont été liés est le tueur à gages de la Fiorentina Dusan Vlahovic.

L’international serbe est l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe et plusieurs prétendants font la queue pour lui. Newcastle serait prêt à casser sa tirelire, mais peut-être pas sa destination la plus attrayante.

Werner va-t-il mettre fin aux frustrations de Chelsea avec le déménagement de Newcastle?

Par conséquent, ils doivent envisager des alternatives. Et bien qu’il soit difficile pour Werner de passer d’une équipe gagnante de la Ligue des champions à une équipe risquant une chute au championnat, le journaliste de BILD Christian Falk a révélé qu’il sentait qu’il avait une chance extérieure.

« Newcastle aimerait également Vlahovic, mais il est jeune et a besoin de succès sportif maintenant, donc il n’est pas clair s’il irait à Newcastle », a déclaré Falk à BILD (via Sport Witness).

« C’est peut-être un pour l’année prochaine s’ils restent en Premier League. Tout l’argent les aide.

« Avec Werner, ils estiment avoir une petite chance. Ils ont des contacts avec la direction. Un de leurs joueurs (Fabian Schar) est également managé par l’agence allemande qui représente Werner.

« La grande question est de savoir si Werner finira par se sentir si frustré à Chelsea et ensuite dire » je vais essayer à Newcastle « est la grande question. »

Comment Ralf Rangnick affecte-t-il les chances que Man Utd signe Erling Haaland?

Les prétendants s’éclipsent pour la star de Chelsea

Hakim Ziyech est un autre joueur arrivé le même été que Werner mais qui a eu du mal à répondre aux attentes de Chelsea.

Le meneur de jeu marocain, 28 ans, est arrivé à Chelsea avec une réputation de force créative en 2020. Mais depuis qu’il a quitté l’Ajax, l’impact de Ziyech a été minime.

Avec Mason Mount, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic toutes les options dans les zones d’attaque, les spéculations ont fréquemment tourné autour d’une sortie prématurée de Ziyech.

En effet, Sport Witness a révélé la semaine dernière que Ziyech était apparemment mécontent de son manque d’opportunités. Le Borussia Dortmund et l’AC Milan ont noué des liens réguliers avec Ziyech.

Cependant, selon plusieurs rapports dans la presse d’aujourd’hui, la probabilité que Ziyech parte le mois prochain est mince.

Tout d’abord, Football Italia (citant le point de vente italien Calciomercato) fournit une mise à jour sur la poursuite de Milan.

Les Rossoneri veulent décrocher un autre talent offensif, mais il est « peu probable » que ce soit Ziyech. A la place, ils se tourneront vers le Brestois Romain Faivre.

Au lieu de cela, il est déclaré que le Borussia Dortmund est désormais en « pole position », mais des rapports en provenance d’Allemagne jettent également le doute sur cette poursuite.

Bild confirme que Ziyech est la cible « principale » de Dortmund le mois prochain. Un déménagement de prêt avec option d’achat serait à leur goût.

Cependant, l’état de Sport1 à Dortmund a des doutes quant à l’ajustement de Ziyech, tant du point de vue du style de jeu que de la personnalité.

De plus, ils rapportent que Ziyech reste en fait «heureux» à Chelsea et y restera au moins jusqu’à l’été prochain.

LIRE LA SUITE: Tuchel transpire alors que le club est invité à « casser la banque » pour une star de Chelsea de 60 millions de livres sterling