Une GRANDE raison d’acheter des actions ROKU après le rapport de revenus désastreux de Netflix

Qu’est-il arrivé au cours de l’action Roku aujourd’hui?

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Roku (NASDAQ:ROKU) a connu une négociation bancale mercredi – à un moment donné, chutant d’environ un pour cent – sur ce qui était par ailleurs une journée très forte pour le marché boursier, et en particulier pour les actions technologiques. Le manque de conviction chez les commerçants peut être attribué à un mauvais rapport de revenus de Netflix (NASDAQ:NFLX). L’action de Roku a terminé la journée en hausse de 50 points de base.

Comment Netflix affecte l’action de Roku

Netflix a signalé un net ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés au premier trimestre de 2021 et a appelé à ce que ce ralentissement s’aggrave au deuxième trimestre alors que la société fait face à des vents contraires d’un «pull-forward» de la demande en 2020 grâce à la pandémie. Beaucoup craignent que ces mêmes vents contraires de la demande «pull-forward» n’apparaissent dans le rapport sur les résultats du premier trimestre de Roku. En effet, les tendances de téléchargement des applications et le trafic Web de Roku ont suivi une tendance à la baisse similaire à celle de Netflix au premier trimestre de 2021, selon les données de Similar Web. Mais Roku a une chose que Netflix n’a pas: des sports. Le sport pourrait sauver le stock de ROKU ce trimestre.

Pourquoi le sport est-il important pour Roku Stock

Les consommateurs ont peut-être regardé moins d’émissions de télévision et de films Netflix au cours du premier trimestre de 2021. Mais ils ont regardé plus de sports. Au premier trimestre de 2021, nous avons eu un Super Bowl et une folie de mars – deux énormes événements sportifs après une accalmie de près de 12 mois dans les sports en dehors de la NBA jouant dans la bulle en Floride. Roku en est un bénéficiaire, car vous pouvez diffuser du sport via la plate-forme de Roku. Vous ne pouvez pas faire cela sur Netflix. En effet, Roku a déclaré que l’audience sur sa plate-forme du tournoi de basketball masculin de la NCAA avait bondi de 75% par rapport au dernier tournoi, qui avait eu lieu en 2019 (la NCAA a annulé le tournoi 2020 en raison de Covid-19). Les données de SimilarWeb montrent que la base d’utilisateurs actifs mensuels de Roku a en fait augmenté au premier trimestre de 2021, tandis que la base d’utilisateurs actifs mensuels de Netflix a chuté. Cette différence signifie que les revenus de Roku pourraient être bien meilleurs que ceux de Netflix.

Prévisions du cours de l’action ROKU

Nous pensons que l’action ROKU est fondamentalement sous-évaluée. À long terme, c’est une entreprise qui crée un écosystème logiciel qui deviendra un jour le «décodeur» numérique du monde de la télévision en streaming, servant de point d’accès central pour les consommateurs à tous leurs services de streaming préférés. La société générera beaucoup de revenus à forte marge grâce aux accords de partage des revenus avec les fournisseurs de services de streaming et à la vente d’annonces via sa plate-forme et son canal de diffusion financé par la publicité. La concurrence est atténuée par le fait que les consommateurs aiment la simplicité et la cohérence. Roku a conçu l’interface la plus simple et la plus intuitive du monde du streaming et possède la majeure partie du marché, ce qui signifie que les consommateurs sont habitués à l’interface utilisateur de Roku et veulent la voir partout. Compte tenu de l’énorme potentiel de croissance à long terme de la société, notre modélisation suggère que l’action ROKU vaut au moins 450 dollars aujourd’hui.

L’action ROKU est un excellent jeu sur le fait que le monde passe de la télévision linéaire à la télévision en streaming. Ce pivot englobe Netflix, Roku, Disney (NYSE:DIS), AT&T (NYSE:T), et bien d’autres encore. À la fin de la décennie, tout ce que nous regardons se fera sur Internet. Les décodeurs de câbles seront aussi obsolètes que les lecteurs de CD le sont aujourd’hui.

L’action Netflix est l’action de premier ordre à acheter pour jouer à cette révolution du streaming. Le stock de Roku est un pari plus élevé mais toujours relativement sûr. Cependant, ces actions ne représentent pas les choix haussiers les plus élevés dans cet espace.

Au lieu de cela, les meilleurs choix à la hausse de la révolution de la télévision en streaming – des actions qui pourraient monter en flèche 10 fois en valeur au cours de la prochaine décennie – sont des sociétés de streaming moins connues qui ont la possibilité de se transformer un jour en ubiquités domestiques comme Netflix.

Acheter ces actions aujourd’hui pourrait être comme acheter des actions Netflix il y a dix ans.

Pour obtenir les noms, les symboles boursiers et les détails commerciaux clés de ces sélections d’actions potentielles 10X, Cliquez ici.

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

