Une grande raison pour laquelle pas le temps de mourir peut ne pas être en mesure de déplacer à nouveau les dates de sortie, même si le film Bond le voulait

Le but de retarder, bien évidemment, est d’attendre un moment où le box-office sera en meilleure forme, où plus de gens seront prêts à aller au cinéma, afin que le film puisse rapporter le plus d’argent possible. Mais lorsque les films sont retardés, cela coûte de l’argent, en particulier en marketing, car le film devra désormais dépenser de l’argent pour se promouvoir et sa nouvelle date de sortie. Cela signifie que le film devra désormais gagner encore plus d’argent pour être rentable pour le studio. À un moment donné, le studio aura besoin de voir les revenus d’un film plutôt que simplement les dépenses. À un moment donné, les coûts atteindront un point que le film ne pourra probablement pas faire assez pour être rentable.