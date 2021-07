Une grande saison à venir alors qu’Ole Gunnar Solskjaer prolonge son contrat avec Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer a prolongé son contrat avec Manchester United.

Le manager norvégien avait 12 mois restants sur son contrat mais a maintenant signé jusqu’en 2024, avec l’option d’une année supplémentaire.

Ole Gunnar Solskjaer signe une prolongation de contrat avec Manchester United

Notre passé. Notre présent. 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲. Nous sommes ravis de vous annoncer qu’Ole a signé un nouvel accord avec le club ! #MUFC – Manchester United (@ManUtd) 24 juillet 2021

Performances jusqu’à présent

Ole Gunnar Solskjaer a remplacé Jose Mourinho en décembre 2018, devenant le manager par intérim. Au cours des mois suivants, le club a connu une forme fructueuse, ce qui a finalement valu à Solskjaer le poste de manière permanente.

Depuis lors, United n’a toujours pas de trophée, mais est régulièrement présent dans les grandes compétitions et s’est qualifié pour la Ligue des champions pendant deux saisons consécutives, terminant deuxième la saison dernière.

Les Diables rouges ont souvent échoué en demi-finale, jusqu’à ce qu’ils battent l’AS Roma en route vers la finale de la Ligue Europa – qu’ils ont perdu contre Villarreal aux tirs au but.

Cependant, l’équipe de Solskaer continue de s’agrandir et montre tous les signes de progrès. Avec l’ajout de Jadon Sancho et la signature potentielle de Raphael Varane, les attentes augmenteront si elles ne l’avaient pas déjà fait. United représente déjà une plus grande menace avec l’arrivée de l’ancien ailier du Borussia Dortmund et espère une grosse saison en 2021/22.

Pas d’autre choix que de donner à Solskjaer un nouveau contrat avec Manchester United

Avec seulement un an sur son contrat actuel, Manchester United a dû prolonger le contrat d’Ole Gunnar Solskjaer – ou risquer de croire à grande échelle qu’ils ne croyaient pas en lui en tant que manager à long terme. Cela n’aurait pas été une façon sage d’aborder la nouvelle saison – une saison pour laquelle il y a un sentiment de grande ambition.

Peu de gens auraient cru que Solskjaer allait durer aussi longtemps en décembre 2018, toutes les intentions représentant celle d’une nomination temporaire. C’est à son honneur qu’il a depuis signé deux contrats, le meilleur étant potentiellement à venir.

Ce sera cependant une grosse saison pour Solskjaer. Avec Sancho signé et potentiellement d’autres, la capacité d’excuses diminue. Il doit remettre un trophée le plus tôt possible.

Temps excitant pour Manchester United

Lors de la signature de son nouveau contrat, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré au site Internet du club : « Tout le monde connaît le sentiment que j’ai pour ce club, et je suis ravi d’avoir signé ce nouveau contrat. C’est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre de jeunes et d’expériences avec des joueurs avides de succès.

« J’ai une équipe d’entraîneurs fantastique autour de moi, et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage. Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c’est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des prochaines saisons.

“J’ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé”, a-t-il ajouté. “Et lancez cette campagne.”

Solskjaer a été récompensé pour son travail inlassable, selon le vice-président exécutif Ed Woodward, qui a ajouté : « Ole et son équipe ont travaillé sans relâche pour mettre en place les bases d’un succès à long terme sur le terrain.

« Les résultats sont devenus de plus en plus visibles au cours des deux dernières saisons et nous sommes tous impatients de voir cette équipe passionnante se développer davantage dans les années à venir.

“Ce qui est particulièrement agréable, c’est la façon dont ces progrès ont été réalisés avec un mélange de jeunes talents locaux et de recrues de haut niveau, jouant au football offensif dans les meilleures traditions de Manchester United.

Woodward a conclu : « Nous sommes plus convaincus que jamais que, sous la direction d’Ole, nous allons dans la bonne direction.

Manchester United poursuit sa rare pré-saison basée au Royaume-Uni avec un voyage à Loftus Road des Queens Park Rangers samedi après-midi.

Leur saison de Premier League commence contre Leeds United le 14 août.

