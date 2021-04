Une grille plus serrée doit être l’objectif principal de la F1, déclare Pierre Gasly

À propos des courses de sprint, Pierre Gasly dit que la F1 doit concentrer ses efforts sur la réduction des marges entre les équipes sur le long terme.

Les courses de sprint devraient être testées cette saison aux Grands Prix d’Angleterre, d’Italie et du Brésil après avoir reçu le feu vert des équipes dans le but de mélanger les choses et d’offrir des courses passionnantes.

Ils doivent avoir lieu le samedi du week-end de course sur 100 km – environ un tiers d’une distance de Grand Prix, pour établir la grille de la course principale le dimanche.

Avec ce format, une séance de qualification standard aura lieu vendredi après les essais pour déterminer la grille des sprints – les trois premiers des courses du samedi devant recevoir des points du Championnat du Monde (3-2-1 respectivement).

La proposition s’est avérée beaucoup plus populaire auprès des équipes que l’idée de grille inversée de l’année dernière, qu’ils ont rapidement rejetée, et les pilotes sont également beaucoup plus enthousiastes.

Gasly est l’un des nombreux pilotes heureux qu’ils soient essayés, mais il estime que la priorité doit rester de créer des règles du jeu plus équitables de manière organique plutôt qu’avec de telles idées et que le sport ne peut pas se permettre de s’écarter de cela.

“Je pense qu’en fin de compte, ce que nous devons obtenir, ce sont toutes les voitures dans une certaine fenêtre de performance,” le AlphaTauri chauffeur dit racingnews365.com.

«Si nous obtenons toutes les voitures dans une fenêtre de cinq dixièmes, cela rendra la course bien meilleure. On le voit au milieu de terrain là-bas, il y a beaucoup de batailles. Nous voyons maintenant que Mercedes et Red Bull sont assez proches. Ils montrent de très bonnes courses et les gens aiment ça à la télé.

«Je pense donc que c’est ce que nous devrions viser en tant que sport entre tout le terrain. Lorsque vous avez la voiture la plus rapide, qui est trois secondes plus rapide que la voiture la plus lente, vous savez que ce n’est pas vraiment intéressant pour les gens à regarder.

«Je pense donc que c’est la cible principale. En attendant, même si nous n’y parvenons pas, alors oui, pourquoi pas (essayez) cela, mais alors nous ne devrions pas nous éloigner trop de l’objectif principal. “

C’est un problème qui tient beaucoup à Gasly, avec lui dire précédemment que sans incidents de course, Lewis Hamilton gagnerait chaque course, ce qui serait «ennuyeux» pour les fans.

