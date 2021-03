Une grosse fuite pourrait avoir été révélée lorsque Apple prévoit de publier des AirPods 3 – .

Tous les signes indiquent qu’Apple publie des AirPods 3 au cours du troisième trimestre de l’année, selon un nouveau rapport de Digitimes. Il est plus que probable qu’Apple dévoilera ses AirPods de nouvelle génération lors d’un événement spécial en avril avant de sortir en magasin à la fin du printemps ou au début de l’été.

Apple a mis à jour pour la dernière fois sa gamme d’AirPods d’entrée de gamme en mars 2019, donc le calendrier d’une actualisation a certainement du sens. En ce qui concerne ce à quoi nous pouvons nous attendre de la troisième itération des écouteurs populaires d’Apple, les rapports indiquent que les AirPods 3 emprunteront quelques éléments de conception à AirPods Pro dans la mesure où il se vantera d’un design plus compact avec une tige plus courte.

Top Deal du jour Ce gadget à 32 $ est devenu viral sur TikTok et maintenant Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 32,39 $ Vous économisez: 3,60 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

De plus, les AirPods 3 incluraient des performances sonores améliorées, une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration et une sélection de trois embouts auriculaires pour un confort amélioré. Les AirPods 3 peuvent également présenter une durée de vie de la batterie améliorée et une toute nouvelle puce sans fil. Cependant, l’annulation active du bruit restera une fonctionnalité exclusive à la gamme AirPods Pro.

Incidemment, la rumeur dit qu’Apple allait initialement publier les AirPods 3 à la fin de 2020, pour repousser la date de sortie en raison de divers retards survenus à la suite de la pandémie de coronavirus.

À la fin du mois dernier, de prétendues photos d’AirPods 3 ont commencé à circuler en ligne. Les images représentent un design qui ressemble étroitement aux AirPods Pro d’Apple, jusqu’à un boîtier de charge plus compact.

Source de l’image: 52Audio

Outre les AirPods 3, la rumeur veut qu’Apple introduise également les AirPods Pro 2 plus tard cette année. Les écouteurs AirPods Pro de nouvelle génération d’Apple présenteraient un facteur de forme plus compact, Bloomberg à la fin de l’année dernière suggérant qu’Apple pourrait supprimer complètement la conception actuelle de la tige.

Pour les nouveaux AirPods Pro, Apple vise à rendre les écouteurs plus compacts en éliminant la tige courte qui dépasse actuellement du bas. Une conception en cours de test a une forme plus arrondie qui remplit davantage l’oreille d’un utilisateur – similaire aux dernières conceptions de Samsung, Amazon et Google. L’intégration de la suppression du bruit, des antennes sans fil et des microphones dans un boîtier AirPods Pro plus petit s’est avérée difficile au cours du développement, ce qui pourrait entraîner une conception moins ambitieuse lorsque le produit est finalisé, ont déclaré les gens. Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter.

Des rapports ultérieurs ont suggéré que, même si une refonte d’AirPods Pro est en cours, nous ne le verrons peut-être pas avant que la troisième itération AirPods Pro n’arrive dans les prochaines années.

Pendant ce temps, la rumeur dit également qu’Apple pourrait organiser un événement médiatique spécial en avril, au cours duquel la société devrait dévoiler de nouveaux modèles d’iPad et les AirTags tant attendus. Si un événement d’avril est vraiment en préparation, il serait logique qu’Apple présente également ses nouveaux produits AirPods.

Enfin, et si l’histoire est une indication, les AirPods 3 et AirPods Pro 2 vont probablement voler hors des étagères lorsqu’ils seront enfin disponibles à l’achat. Bien que les AirPod aient été largement ridiculisés lors de leur introduction, ils sont depuis devenus incroyablement populaires. En fait, chaque fois qu’Apple introduit un nouveau modèle AirPods, l’offre est souvent limitée pendant des semaines à la fois.

Top Deal du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille d’Amazon à 32 $! Prix ​​courant: 49,99 $ Prix: 31,99 $ Vous économisez: 18,00 $ (36%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.