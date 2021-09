Une grosse inquiétude que Kathryn Winnick avait à propos de son retour à la télévision en réseau après les Vikings

Il n’est pas surprenant de voir que Kathryn Winnick serait un peu réticente à assumer un autre rôle à la télévision du réseau après que son personnage dans House ait été montré frais comme une marguerite après tout ce qu’elle avait traversé. Bien que ce ne soit pas si mal, en théorie, il n’est pas trop réaliste de se faire frapper au visage, mais immédiatement après, on a l’impression qu’il n’y a pas eu de combat du tout.

Heureusement, son personnage, Lagertha, sur Vikings a traversé tout cela et plus encore, et avait beaucoup de sang, de cicatrices et plus encore à montrer. Elle a finalement été tuée lors de la dernière saison, et bien que Winnick ait déclaré que sa sortie était plus difficile qu’elle ne le pensait, elle était toujours douce-amère.