Une grosse mise à jour par rapport au Redmi 9 ?

Xiaomi a accidentellement dévoilé tous les détails du Redmi 10. Le téléphone économique apporte le premier capteur 50MP de la série et contient également un écran de 6,5 pouces à 90 Hz. Il n’y a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité.

Nous sommes bien habitués à voir les fuites laisser tomber les détails des smartphones bien à l’avance, mais il est rare qu’une entreprise publie sa version complète par accident. C’est précisément ce que Xiaomi a fait avec son futur candidat au budget, le Redmi 10.

L’annonce officielle du blog a depuis été supprimée, mais nous avons réussi à enregistrer un instantané au préalable. Sur la base des détails révélés, le téléphone économique est une mise à niveau importante par rapport au Redmi 9.

Il présente également un visage plus excitant, empruntant plusieurs traits esthétiques aux téléphones plus haut de gamme de Xiaomi. Il est disponible en trois coloris, deux options mates en gris carbone et blanc galet, et une option bleu mer brillant.

Passons en revue les spécifications clés, en commençant par l’écran. Redmi 10 débarque avec un écran adaptatif 90 Hz de 6,5 pouces avec une résolution FHD+. L’écran choisira automatiquement le taux de rafraîchissement préféré en fonction de l’utilisation pour économiser la batterie ou améliorer les performances. Un MediaTek Helio G88 effectue des tâches de traitement, associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Une batterie de 5 000 mAh avec une puissance de charge de 18 W ce cocktail. Un chargeur de 22,5 W est inclus dans la boîte.

En ce qui concerne le matériel de l’appareil photo, le Redmi 10 apporte le premier appareil photo principal 50MP de la série de base. Cela semble une mise à niveau importante par rapport au jeu de tir 13MP sur le Redmi 9, qui a eu du mal en basse lumière. Il est rejoint par trois autres tireurs, à savoir un appareil photo ultra-large 8MP, un tireur macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Il y a aussi un tireur selfie avec perforation de 8 mégapixels à l’avant.

Les autres caractéristiques clés incluent deux haut-parleurs, une prise casque 3,5 mm, un capteur d’empreintes digitales latéral et MIUI 12,5 prêt à l’emploi.

Prix ​​et disponibilité du Redmi 10

Le billet de blog n’a pas révélé le prix du téléphone, mais nous ne nous attendons pas à ce que Xiaomi pousse bien au-delà du prix de lancement de 159 £ (~ 220 $) du Redmi 9 en Europe. L’entreprise aura également beaucoup de concurrence dans cette tranche.

Quant à la disponibilité, le poste d’annonce porte le 18 août comme date de publication prévue. On ne sait pas si cela coïncide avec la date de sortie prévue de Xiaomi. Néanmoins, attendez-vous à ce que plus de détails apparaissent assez rapidement.