Une grosse semaine pour la politique de la Fed

Une annonce politique de Jackson Hole ?… ce que Louis Navellier pense du tapering… nous venons de franchir un cap dans ce marché haussier

Cette semaine, tous les regards seront tournés vers Jackson Hole, Wyoming, pour des indices sur l’orientation de la politique de la Fed.

Jeudi et vendredi, Jackson Hole accueillera le symposium annuel de politique économique de la Réserve fédérale.

Historiquement, le symposium a été une occasion au cours de laquelle les présidents de la Fed ont annoncé des changements de politique. Certains analystes pensent que le président de la Fed, Powell, pourrait faire allusion à ce qui est devenu l’un des problèmes les plus importants qui pèsent sur les marchés aujourd’hui – la réduction de 80 milliards de dollars de titres du Trésor et de 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

Passons à l’investisseur légendaire, Louis Navellier, rédacteur en chef de Growth Investor :

Effiler, ou ne pas s’effiler, telle est la question. Et, malheureusement, la Réserve fédérale n’a pas encore de réponse. Comme vous vous en souviendrez peut-être, lors de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) en juin, les membres de la Fed ont mis fin au « tapering » car ils souhaitent voir « de nouveaux progrès substantiels » dans l’emploi avant d’ajuster leur politique d’assouplissement quantitatif.

Cette focalisation sur les chiffres de l’emploi s’est faite au prix d’un dépassement important des objectifs d’inflation.

Vous vous souviendrez que la Fed avait un objectif d’inflation de 2 %. L’inflation réelle a dépassé ce chiffre et reste élevée.

À titre d’exemple, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,5 % en juillet et est maintenant en hausse de 5,4 % au cours des 12 derniers mois. Il fonctionne également au taux annuel le plus élevé en 13 ans.

Pendant ce temps, l’indice des prix à la production (PPI) de juin a augmenté de 1% et de 7,8% au cours des 12 derniers mois.

Cela a contraint la Fed à masser sa position sur le caractère « transitoire » de l’inflation actuelle.

*** Sur la base de ces chiffres d’inflation, nous voyons certains faucons de la Fed commencer à faire pression pour la réduction

Retour à Louis pour ces détails :

Compte tenu de la hausse de l’inflation ici aux États-Unis, la Fed commence à subir un certain recul de la part de ses membres plus bellicistes, comme le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, qui aimerait que la Fed commence à se réduire à l’automne. Fait intéressant, le sénateur démocrate Joe Manchin aimerait également que la Fed commence à appuyer sur les freins et a tenté de mettre les pieds sur la banque centrale avec une lettre au président de la Fed, Jerome Powell. Il a écrit : « Avec la fin de la récession et notre forte reprise économique bien amorcée, je suis de plus en plus alarmé par le fait que la Fed continue d’injecter des quantités record de mesures de relance dans notre économie. » Il craint également que l’impression monétaire de la Fed “conduise à une surchauffe de notre économie et à des taxes inflationnistes inévitables que les Américains qui travaillent dur ne peuvent pas se permettre”.

Mais si vous pensez que cela signifie que Powell va annoncer un tapering à Jackson Hole plus tard cette semaine, n’en soyez pas si sûr.

Non seulement Louis pense que la Fed ne diminuera pas cette année, mais il ne pense même pas que la discussion officielle commencera avant décembre.

Voici pourquoi:

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit être renouvelé au début de 2022 et l’administration Biden propose toujours de dépenser des milliards de dollars à la suite de sa facture d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars. Si la Fed commençait à diminuer juste avant que le déficit budgétaire fédéral ne monte en flèche, cela pourrait compliquer les futures enchères du Trésor.

Louis a peut-être raison, mais de nombreux économistes s’attendent à autre chose.

De . :

La Réserve fédérale annoncera un plan de réduction de ses achats d’actifs en septembre, selon une solide majorité d’économistes interrogés par . qui ont également déclaré que le taux de chômage américain resterait au-dessus de son niveau d’avant la pandémie pendant au moins un an.

Quoi qu’il en soit, nous surveillerons ce qui se passe à Jackson Hole et vous présenterons le résultat ici dans le Digest.

*** Pendant ce temps, vendredi a marqué une étape importante dans ce marché haussier

Vendredi dernier, c’était la 200e séance du S&P 500 sans baisse de 5 % ou plus par rapport à un sommet récent.

C’est la plus longue période depuis 2016, lorsque le marché a parcouru 404 sessions sans chuter d’au moins 5%.

Les courses comme celles-ci sont rares. En fait, ils ne se sont produits qu’à huit reprises seulement dans le S&P 500.

Cela peut générer une certaine anxiété – après tout, la logique suggère qu’une telle tendance haussière doit céder la place à une tendance baissière à un moment donné.

Fait intéressant, les données suggèrent le contraire.

Voici MarketWatch avec plus, analysant ce qui s’est passé dans les précédentes courses haussières comme ceci :

L’ensemble de données est très petit, mais le S&P 500 a principalement grimpé sur une base médiane, chutant de 1,2 % l’année suivante, mais produisant un gain médian de 17,6 % sur une période de deux ans et de 55 % sur la période de cinq ans qui a suivi. Le rendement moyen moyen est meilleur, affichant un gain de 6,5%, 27,4% et 64%, respectivement.

Mais ces chiffres changent-ils du tout lorsque le marché n’est pas seulement haussier, mais atteint des sommets historiques ?

Les lecteurs réguliers de Digest reconnaîtront le nom, Meb Faber. C’est un bon ami et un investisseur quantitatif qui gère la boutique ETF, Cambria Investments.

En tant qu’historien du marché, Meb a effectué un backtest pour déterminer ce qui se passe lorsque vous achetez à des niveaux record.

De Meb :

Acheter des actions à un niveau record est-il une bonne idée ? Non, ce n’est pas une bonne idée, ce qui ne devrait surprendre personne. Le fait que ce soit une GRANDE idée, eh bien, cela devrait surprendre tout le monde. La plupart des investisseurs s’inquiètent lorsque les marchés atteignent de nouveaux sommets, mais devraient-ils le faire ? Ce qui suit est inspiré par notre ami Jake @ Econompic, qui a examiné la requête suivante : « Et si vous achetiez des actions à des niveaux record, sinon vous vous asseyiez dans la sécurité des obligations d’État ? » Jake a découvert qu’il s’est avéré que vous avez réellement SURPERFORMÉ en restant assis tout le temps dans les stocks.

Meb a repris le bureau de Jake et l’a étendu jusqu’aux années 1920. La règle d’investissement simpliste était : si, à la fin du mois, les actions sont à un niveau record, alors vous investissez dans des actions pour le mois suivant. Si ce n’est pas le cas, vous investissez dans des obligations.

Voici la conclusion de Meb :

Et il s’avère que c’est une sacrée bonne stratégie. De meilleurs rendements que les actions, une volatilité plus faible et des pertes BEAUCOUP plus faibles… Je ne pense pas que ce qu’il faut retenir, c’est vraiment qu’il s’agit d’un système que tout le monde voudrait mettre en œuvre, mais plutôt une reconnaissance du fait que les sommets de tous les temps n’ont rien à craindre.

En fin de compte, le marché montre toujours beaucoup de force et une dynamique haussière. Ce ne sera pas toujours ainsi, alors profitons-en tant que nous le pouvons.

*** Enfin, les altcoins continuent d’augmenter

Il y a moins de deux semaines, le 12 août, nous avons mis en évidence l’altcoin, Ada. Cela provient d’une plate-forme de blockchain publique décentralisée appelée Cardano. Ada (que nous appellerons « Cardano » pour plus de facilité, puisque c’est le nom que la plupart des investisseurs utilisent) permet des transactions peer-to-peer.

Nous avons mis en évidence Cardano car il était en plein essor à la suite de l’annonce de son prochain hard fork. Sans devenir trop technique, un hard fork est fondamentalement un changement radical dans le fonctionnement d’un réseau de chaînes de blocs, résultant en «l’ancienne méthode» et «la nouvelle façon» – comme une fourchette.

Bien que les gains aient déjà été énormes, nous avons suggéré que d’autres étaient probablement en route.

Au moment d’écrire ces lignes, Cardano se négociait à 1,71 $. Au moment où j’écris lundi matin, Cardano a bondi à 2,89 $. C’est un retour de 69 % en moins de deux semaines.

Cardano était l’un des altcoins originaux recommandés dans notre service de crypto-monnaie, Ultimate Crypto. Les abonnés qui ont initié une position selon la recommandation initiale en janvier 2020 sont désormais assis sur un rendement de 7 580 %.

Il s’agit du rendement le plus élevé de ce portefeuille. Mais pour un contexte supplémentaire, le rendement moyen sur l’ensemble du groupe de 15 altcoins est désormais de 992%.

De notre expert en crypto, Luke Lango, qui dirige aujourd’hui Ultimate Crypto :

Il semble de plus en plus que ce rallye crypto est la vraie affaire, et que nous pourrions être au début d’une énorme évasion comme ce que nous avons vu en 2013, 2017 et 2020.

Nous vous tiendrons au courant ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg