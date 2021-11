Une grosse surprise alors que le rapport affirme que Conte est prêt à éliminer le quintette de Tottenham

La nouvelle ère passionnante d’Antonio Conte à Tottenham se révélera être le glas de cinq grandes stars des Spurs, selon un rapport.

Le tacticien italien est de retour en Premier League, après avoir occupé le poste de Tottenham depuis peu vacant. Il retourne à Londres, après avoir mené Chelsea à la gloire de la Premier League et de la FA Cup. Et il fait face à la lourde tâche de faire revivre une équipe des Spurs qui a « en baisse depuis 2019 ».

Sa nomination chez les Spurs a été confirmée mardi ; Conte expliquant comment la passion de Daniel Levy l’avait influencé.

Se lancer dans un changement de style immédiat sera en tête de sa liste de choses à faire chez Spurs. Le manager italien est réputé pour jouer une formation 3-4-3 à l’esprit offensif – et ce sera beaucoup plus agréable à regarder que l’approche plus pragmatique de Nuno Espirito Santo.

Cependant, les changements ne seront pas mis en œuvre du jour au lendemain. En effet, il faudra peut-être quelques fenêtres de transfert à Conte pour laisser sa marque dans l’équipe.

À cette fin, des rapports en Italie affirment Conte a déjà donné à Fabio Paratici une liste de souhaits de transfert passionnante de quatre noms.

Cependant, il ne s’agira clairement pas que de dépenses et de dépenses et des sacrifices devront être faits en cours de route. En tant que tel, un rapport a répertorié les noms de cinq joueurs qui se retrouveront probablement sur le billot.

Selon le Daily Express, Conte aurait informé Paratici de cinq joueurs qui peuvent être déplacés dans la fenêtre d’hiver.

Le journal écrit que Harry Winks a déjà été informé qu’il était libre de trouver un nouveau club. Le milieu de terrain a vu son étoile chuter de façon spectaculaire ces derniers mois. Et un déménagement dans l’un des deux clubs de Premier League a déjà apparemment reçu le feu vert.

On lui aurait montré la porte de sortie aux côtés de Dele Alli. L’Anglais à 37 sélections s’est égaré assez mal ces derniers temps. En effet, Conte a illustré par le passé que le rôle de meneur de jeu sert peu à ses formations. C’était une histoire similaire pour le malheureux Christian Eriksen, qui s’en est également mal sorti sous Conte à l’Inter.

Le désir de Conte de jouer une formation en 3-4-3 pourrait également sonner le glas de Davinson Sanchez. Alors que le Colombien est un défenseur décent à part entière, les rapports affirment qu’il n’a pas la mobilité ni la lecture du jeu pour fonctionner dans un tel système.

Et avec Conte qui aurait désigné Stefan de Vrij comme remplaçant, une sortie pourrait bien être envisagée.

Tanguy Ndombele est un autre qui pourrait se retrouver déplacé en janvier. Le Français reste le record de signature de Tottenham et a connu des fortunes fluctuantes dans le nord de Londres.

Cependant, Conte envisageant apparemment de faire venir Franck Kessie, Ndombele pourrait être un autre homme sacrifié par Conte. Cependant, le journal admet volontiers que Ndombele était l’une des cibles de Conte à l’Inter. À cet égard, il pourrait encore avoir une chance précoce de jalonner une revendication.

Mais l’arrivée potentielle de Kessie ne présagerait rien de bon pour la signature de 55,45 millions de livres sterling.

Lucas Moura le départ surprise des Spurs

Le cinquième homme qui pourrait faire place, selon le rapport, est l’ailier brésilien Lucas Moura. Il est l’une des rares stars des Spurs dignes d’échapper aux critiques cette saison, donc sa sortie serait une surprise.

Cependant, avec la formation de Conte s’appuyant fortement sur les ailiers, Moura pourrait se retrouver l’homme étrange et avec un temps de jeu limité.

Le Brésilien, qui compte 33 buts en 170 apparitions pour le club, a récemment annoncé son intention de faire un retour dans un ancien club.

Et alors qu’il avait prévu de prendre cette décision à la fin de son contrat actuel, cette opportunité pourrait se présenter pour le Brésilien le plus tôt possible.

L’ailier reste une figure populaire parmi les fans de Tottenham. En effet, son forfait samedi face à Manchester United a fait retentir un chœur de huées autour du stade. À partir de ce moment-là, Nuno a probablement craint ce qui allait suivre….

LIRE LA SUITE: « La fusée dont Tottenham a besoin » – un expert révèle la principale façon dont Conte soulèvera les Spurs