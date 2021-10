Une grosse tablette de divertissement à batterie pour 400 $

TL;DR

TCL apporte sa nouvelle tablette 5G de milieu de gamme en Amérique du Nord. Baptisée Tab Pro 5G, l’ardoise contient un grand écran de 10,36 pouces, une batterie de 8 000 mAh et Android 11. Le prix commence à 400 $.

TCL lance une nouvelle tablette de divertissement sur le marché américain. Surnommée la TCL Tab Pro, la nouvelle ardoise de milieu de gamme contient de nombreuses fonctionnalités de base respectables à un prix raisonnable.

Considéré comme un «outil de divertissement et de productivité fiable», le Tab Pro est doté d’un écran 10,36 pouces 2 000 x 1 200 recouvert d’un verre protecteur Dragontrail. Ceux qui espèrent un taux de rafraîchissement rapide devront se contenter du 60 Hz standard, mais TCL parle de sa technologie de mise à l’échelle SDR vers HDR.

Le SoC Qualcomm Snapdragon 480 est le silicium de choix, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Cette configuration est alimentée par une batterie de 8 000 mAh avec prise en charge de la charge de 18 W via USB-C. TCL prétend que c’est assez de jus pour durer jusqu’à 17 heures entre les charges, tandis que les recharges prennent quatre heures. La tablette peut également recharger d’autres appareils, mais cela nécessite un câble OTG tiers.

Parmi les autres subtilités, citons un emplacement pour carte microSD, un capteur d’empreintes digitales latéral, une caméra arrière de 13 MP avec une caméra selfie de 8 MP et des haut-parleurs stéréo. Curieusement, TCL omet une prise casque 3,5 mm de la Tab Pro mais inclut un dongle USB-C vers prise casque dans la boîte. Enfin, la TCL Tab Pro fonctionne sous Android 11.

Prix ​​et disponibilité de TCL Tab Pro

La première tablette 5G de TCL en Amérique du Nord est désormais disponible en tant qu’appareil exclusif Verizon pour 399,99 $. Pour ces frais, le concurrent Android le plus proche de la TCL Tab Pro vient de Samsung. La Galaxy Tab S6 à environ 349 $ complète la Tab Pro avec le stylet S Pen inclus et un chipset plus rapide, mais se contente d’une batterie légèrement plus petite.